Ляшко рассказал, уйдет ли он в отставку из-за ликвидации МСЭК (видео)

Он подчеркнул, что не занимался кадрами в МСЭК

Министр здравоохранения Виктор Ляшко не планирует уходить в отставку из-за ликвидации медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). По его словам, руководители МСЭК не находятся в ведении Минздрава.

"Мы, как Министерство здравоохранения являемся регулятором. Я не назначаю и не увольняю руководителей МСЭК... Поверьте, заявление написать, наверное, проще, чем реформировать МСЭК", — отметил он.

Напомним, после ряда громких коррупционных скандалов с главами МСЭК президент Владимир Зеленский после заседания СНБО принял решение ликвидировать все медико-социальные экспертные комиссии по Украине до конца этого года. Во исполнение этого решения Ляшко уволил руководство Центральной МСЭК.

Как сообщал "Телеграф" 4 октября, ДБР сообщило о разоблачении руководителя Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы и ее сына в незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов в разных валютах.

Это привело к дальнейшей масштабной проверке МСЭК в разных областях. Как выяснилось, случай оказался далеко не единичным. Ситуация вокруг МСЭК получила широкий резонанс.