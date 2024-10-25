"Думал, что он погиб": трогательная история встречи двух защитников в Ровно

В последний раз они виделись весной 2022 года

В Ровно случайно встретились двое бойцов 25-й десантно-штурмовой бригады, почти два года считавшие друг друга погибшими. Андрей Мазур и Виталий Чорновол вместе воевали в Авдеевке весной 2022 года.

Во время одного из боев Андрей увидел, как его собрата засыпало землей, и был уверен, что тот не выжил. Как сообщает "Общественное. Ровно", военные случайно пересеклись на улицах города, куда каждый приехал по своим делам.

50-летний Андрей Мазур из Каменского приехал в Ровно в качестве волонтера – собирать средства для своих собратьев на фронте. А 40-летний Виталий Черновол из Умани находился в городе на лечении.

Виталий первым опознал своего товарища на улице. "Смотрю, кто идет. Думаю, идет какой-то кабан, наверное местный. Аж вижу — это он. И я просто был в шоке! С апреля 2022 года мы не виделись", — рассказал Виталий Чорновол.

Мужчині обнимались посреди улицы, не сдерживая слез. "Нужно было видеть реакцию людей вокруг. Наверное, пять минут обнимались и не могли поверить во встречу", — вспоминает Андрей Мазур.

Оба мужчины служили в 25-й бригаде. Виталий ушел на фронт добровольцем, хотя как отец троих детей мог остаться дома. По словам Андрея, после 2014 года побратимство стало для него крепче обычной дружбы.

Во время обороны Авдеевки они лишились многих друзей. Теперь после неожиданной встречи в Ровно военные обменялись телефонами и договорились не терять связь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об истории маркетолога, ставшего военным. Уроженец Луганщины стал десантником, не имея никакого военного опыта и даже не служив срочной службы в армии.