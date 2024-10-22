Залужный снова в военной форме. Экс-главком ВСУ поделился фото с базы Королевских ВВС

Залужный посетил особое мероприятие

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный посетил выпускную церемонию украинских военных пилотов. На базе британских ВВС в Кренвелле он побывал вместе с заместителем государственного секретаря парламента Великобритании по вооруженным силам Люком Поллардом.

На мероприятие, посвященное выпуску третьей когорты пилотов ВВС Вооруженных Сил Украины, Залужный пришел в военной форме. Соответствующее фото, а также сообщение о случившемся он обнародовал в своем телеграмм-канале.

"В очередной раз хочу поблагодарить британское правительство и народ за постоянную поддержку Украины. Именно благодаря этой поддержке мы продолжаем борьбу. Благодаря Великобритании, мы имеем шанс на Победу", — написал Залужный.

Дипломат рассказал, что для победы важны не только ежедневные усилия наших военных и волонтеров, но и подготовка к будущему. По его мнению, подготовка пилотов в Британии дает нам нужное сейчас преимущество над врагом.

"В любом случае, совсем скоро эти ребята пойдут в бой, и мы все будем молиться, чтобы они вернулись из боевых задач", – отметил он.

Напоследок посол поблагодарил британских инструкторов за обучение наших пилотов и выразил надежду, что выпускники готовы к будущим задачам.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Залужный отреагировал на План победы. Также он высказался о скором завершении войны.