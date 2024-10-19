В ВСУ пригрозили крупными тюремными сроками за фейки о ТЦК

Военные призывают не расшатывать ситуацию в Украине

В ВСУ напомнили, что распространение фейков и попытки манипуляций на теме мобилизации и действий представителей ТЦК может привести к уголовному наказанию. Там отметили, что подобные действия могут попадать под действия статьи УК 114-1 (Препятствование законной деятельности ВСУ и других вооруженных формирований).

Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных сил в своем Facebook. В ВСУ отметили, что в Украине участились случаи распространения искаженной или непроверенной информации, которая направлена на расшатывание общественно-политической ситуации в стране и срыва мобилизации.

Там также напомнили, что распространение неправдивой информации или дача оценочных суждений без их аргументации о мобилизационных процессах в корыстных целях носит единую цель — подорвать доверие общества к государству и армии.

В Сухопутных силах напомнили о существовании статьи 114-1 и отметили, что компетентные структуры могут открывать уголовные производства против тех, кто спекулирует на теме работы представителей ТЦК и распространяет о них фейки.

"В то же время все имеющиеся нарушения со стороны самих ТЦК и СП не остаются без должной оценки и контроля со стороны командования Сухопутных войск. В каждом случае предоставляется надлежащая правовая оценка со всеми санкциями, которые предусматривает действующее законодательство Украины", — добавили в ВСУ.

Представители Вооруженных сил вновь призвали граждан, медиаресурсы и блогеров руководствоваться лишь проверенной информацией.

Стоит отметить, что статья 114-1 предусматривает наказание от пяти до восьми лет лишения свободы. Оно ужесточается до 8-15 лет, если действия привели к тяжелым последствиям, вроде гибели людей.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский ранее заверил, что в Украине не будут мобилизировать 18-летних мужчин. Кроме того он отметил, что пока не видит причин для понижения мобилизационного возраста.