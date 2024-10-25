"Думав, що він загинув": зворушлива історія зустрічі двох захисників у Рівному

Востаннє вони бачилися навесні 2022 року

У Рівному випадково зустрілися двоє бійців 25-ї десантно-штурмової бригади, які майже два роки вважали один одного загиблими. Андрій Мазур та Віталій Чорновол разом воювали в Авдіївці навесні 2022 року.

Під час одного з боїв Андрій побачив, як його побратима засипало землею, і був певен, що той не вижив. Як повідомляє "Суспільне. Рівне", військові випадково перетнулися на вулицях міста, куди кожен приїхав у своїх справах.

50-річний Андрій Мазур із Кам'янського приїхав до Рівного як волонтер – збирати кошти для своїх побратимів на фронті. А 40-річний Віталій Чорновол з Умані перебував у місті на лікуванні.

Віталій першим упізнав свого побратима на вулиці. "Дивлюсь, хтось іде. Думаю, іде якийсь кабан, напевно місцевий. Аж бачу – це він. І я просто був у шоці! З квітня 2022 року ми не бачились", – розповів Віталій Чорновол.

Побратими обіймалися посеред вулиці, не стримуючи сліз. "Потрібно було бачити реакцію людей навколо. Напевно п'ять хвилин обіймались і не могли повірити у зустріч", – згадує Андрій Мазур.

Обидва чоловіки служили у 25-й бригаді. Віталій пішов на фронт добровольцем, хоча як батько трьох дітей міг залишитися вдома. За словами Андрія, після 2014 року побратимство стало для нього міцнішим за звичайну дружбу.

Під час оборони Авдіївки вони втратили багатьох друзів. Тепер, після несподіваної зустрічі у Рівному, військові обмінялися телефонами та домовилися не втрачати зв'язок.

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