"До справки можно не дожить": как МСЭК в Украине стала "бумажным адом" и какие три вещи хотят изменить

Реформирование система медико-социальной экспертизы ждала не один год

Громкие задержания руководителей и работников нескольких медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), которые обогатились на пациентах, в очередной раз подняли на поверхность вопросы деятельности этих специальных учреждений. Несмотря на многочисленные жалобы на их работу от украинцев, профильное министерство проведение реформы системы только обещает. Зато юристы с помощью народных депутатов пытаются хотя бы точечно улучшить ситуацию.

"Телеграф" пообщался с представителями общественного сектора – авторами соответствующего законопроекта и проанализировал, о каких проблемах МСЭК чаще говорят гражданские и военные.

"До заседания МСЭК можно не дожить?"

Если недовольство деятельностью МСЭК до полномасштабного вторжения массово выражали преимущественно гражданские, то сейчас к ним добавились голоса военных и их родных. Волну возмущения и обсуждения подняла история с системными злоупотреблениями со стороны руководителей таких заведений в Харьковской, Хмельницкой областях, Житомире. К примеру, военный медик Глеб Битюков на своей странице в Facebook рассказал, что недавно подал документы в центральную медико-социальную комиссию Киева. Но ее заседание назначено только через четыре месяца, то есть уже в следующем году. "Очень выгодная стратегия в масштабах государства. Не все доживут до назначенных дат", — подчеркнул автор поста.

Ожидать заседания комиссии можно месяцами.

О длительном рассмотрении дел (два месяца сиденья под кабинетами и еще два в ожидании назначенного заседания) и хамство со стороны представителей Сумского областного МСЭК рассказывает в соцсетях Таисия Павленко. По словам женщины, у нее создалось впечатление, что комиссия не изучала документы (выводы, выписки, снимки), предоставленные в подтверждение состояния здоровья ее мужа после ранения, а ориентировалась только на заключение военно-врачебной комиссии. Это и стало основанием для назначения ему не II, а III группы инвалидности, отмечает Таисия и вспоминает, что 25 лет назад за установление ее сыну группы инвалидности при наличии подтверждения диагноза от Института педиатрии и гинекологии, в МСЭК у нее требовали 2 тыс. долларов.

В комментариях украинцы активно обсуждают сложности прохождения комиссии

Алина Сарнацкая – в прошлом боевой медик, которая продолжает службу в рядах ВСУ – выразила в соцсетях мнение, что "хуже не то, что МСЭК откупает от службы людей за деньги. А то, что МСЭК не увольняет настоящих больных без денег". О таком своем опыте пишет в комментариях к этому сообщению Виталина Коваль, которая отмечает, что сопровождала как-то человека с инвалидностью, от которого требовали заплатить "за подтверждение". "Жалобы разного уровня не помогли. Там какая-то очень давняя и крепкая коррупционная схема", – отмечает автор комментария.

Расценки на услуги МСЭК давно не были тайной

Максим Сергеев ("Канноли"), два года служивший в десантно-штурмовых войсках и недавно уволившийся, назвал в своем сообщении на Facebook прохождение МСЭК "очередным бумажным адком". Ведь еще до прохождения процедуры определения степени потери трудоспособности после полученных ранений на фронте нужно потратить много времени и усилий: "ТЦК и СП тебя отправляет к семейному врачу, семейный врач отправляет снова в ТЦК и СП, а дополнительно отправляет в больницу, где ты лежал, и в ВЛК, которая принимала решение о твоей пригодности. И даже при том, что мне повезло и эти учреждения у меня находятся в Киеве (а далеко не у всех так) мне пришлось сделать два круга по этим инстанциям, чтобы собрать необходимое. При этом, это все заняло норм времени, потому что то один в отпуске, то другой (а у меня срок — три месяца с момента увольнения)".

Путаница от направления до получения справки

О наличии системных проблем с МСЭК постоянно говорят и правозащитные организации. В частности, центр "Принцип", отстаивающий интересы военнослужащих, еще в 2023 году проводил анализ опыта раненых и ветеранов во время обращения в такие учреждения. И выводы оказались неутешительными, ведь проблемы в первую очередь возникали из-за отсутствия полной информации об алгоритмах прохождения комиссии. Как отмечают юристы, ее чаще получали от побратимов, чем уполномоченных органов.

Плюс система коммуникации между инстанциями, задействованными в определении непригодности к службе и оформлении статуса лица с инвалидностью, была запутана. К примеру, это касается даже получения направления на МСЭК.

"Некоторые воинские части воспринимают направление на МСЭК как "привилегию", предназначенную только для тех, кто уже завершил военную службу, то есть уже является ветераном. Из-за этого раненые бойцы не могут получить направление на более раннем этапе процесса увольнения, а значит тормозится получение выплат, необходимых, в том числе, и для реабилитации", – говорится в исследовании.

В "Принципе" также отмечали, что сбор документов – тоже задача "со звездочкой", потому что требования по перечню могут отличаться от комиссии к комиссии. Это отмечали и участники опроса, проведенного общественной организацией "Лига сильных".

В исследовании "Лиги сильных" приведены яркие случаи скитаний людей на МСЭК

Также сложностью сегодня является то, что МСЭК как гражданское учреждение опирается при принятии решений на выводы военно-врачебных комиссий. И если диагноз в таком документе будет неполным или неправильным, то изменить его на уровне МСЭК невозможно, необходимо повторно обращаться в ВЛК. Кроме того, констатировали военные, часто при определении группы инвалидности и степени потери трудоспособности специалисты МСЭК не принимали во внимание все имеющиеся у пациента диагнозы, а ориентировались только на основной. А это приводило к ненадлежащей оценке состояния и ложным выводам.

Среди глобальных проблем участники обоих опросов называли халатность, некомпетентность и хамство со стороны представителей МСЭК, а также говорили о коррупционной составляющей.

"В большинстве случаев они дают группу на год тем людям у которых уже руки или ноги нет, даже на коляске уже дают на год, там где можно на всю жизнь дать, руки и ноги уже не вырастут. Сам видел как человек подошел, дал конверт и документы, через пару минут он уже выносит справку. Без очереди, а я ждал с 9 до 14 часов", – такой яркий пример приводят в ОО "Лига сильных".

Общественные активисты и юристы разработали и перечень рекомендаций, что и каким образом следует улучшить в системе МСЭК. Это, в частности, стандартизация перечня документов, оптимизация процедуры получения направлений, налаживание межведомственного взаимодействия, внедрение электронной очереди и общая диджитализация, разделение МСЭК по работе с военными и гражданскими.

План мер был принят еще в 2023 году

В Министерстве здравоохранения, в ведении которого находятся МСЭК, о необходимости реформирования этой системы говорят не первый год. В мае 2023 г. на уровне правительства даже был согласован соответствующий план мероприятий. В сообщении на официальном сайте отмечалось, что в случае его реализации произойдет переход на использование Международной классификации функционирования (МКФ) – информационной системы для организации данных о состоянии человека, его потребностях, а также действий, которые нужно предпринять для восстановления, адаптации в социуме и возвращения качества жизни. Плюс будет введен пакет медицинских, реабилитационных, социальных и образовательных услуг, а доступ к ним будет прозрачным и удобным. Но сразу в профильном министерстве предупреждали, что на изменения потребуется много времени – какие-то ощутимые сдвиги следует ожидать не раньше 2025 года.

Активисты и юристы называют МСЭК лишним звеном

И уже в апреле текущего года в Минздраве отчитались о промежуточных результатах реформирования. А именно проведении проверок работы медико-социальных экспертных комиссий и привлечение к обработке дел правоохранительных органов. Правда, без указания, были ли обнаружены нарушения. Уточнить этот вопрос "Телеграф" пытался "по горячими следами" в пресс-службе ведомства после громких задержаний руководителей МСЭК в Хмельницкой и Харьковской областях. Ведь логичным был вопрос, если уже весной было известно о нарушениях, то почему министерство затягивало с выводами. А если системные злоупотребления прошли без внимания проверяющих, это вызывает еще больше вопросов. Но реакция Минздрава появилась только накануне публикации на официальном сайте. В новости о реформировании МСЭК отмечалось: "Результаты этого сотрудничества мы видим в последнее время в СМИ в виде сообщений о задержании и вручении подозрений".

Также в министерстве в весеннем отчете отмечали, что продолжается цифровизация МСЭК, декларирование работников, подготовлены разъяснительные материалы относительно того, как функционирует система и т.д. А в мае правительство утвердило на уровне постановления список документов для прохождения медико-социальной экспертизы. О чем сообщалось на сайте Минздрава и отмечалось, что основанием для установления причинной связи инвалидности и степени утраты трудоспособности бывших военнослужащих будут: постановление ВЛК, оформленная справка ВЛК, свидетельство о болезни или протоколе заседания штатной ВЛК. Но для установления степени утраты трудоспособности необходимо окончить исцеление. И уже на основе таких данных будет разрабатываться индивидуальная программа реабилитации.

Точечные изменения, которые требовались еще вчера

С отчетом об успешных шагах по реформированию не согласились активисты и юристы, изучавшие вопросы деятельности МСЭК. В частности, в совместном заявлении неправительственных организаций, опубликованном на странице Украинского Хельсинкского союза по правам человека, отмечается: люди не должны ждать "большой реформы", нужно было действовать еще вчера, чтобы упростить жизнь пациентам. Для этого был разработан и внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект №11225 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании процедур проведения медико-социальной экспертизы".

- При формировании этого документа мы опирались на результаты исследований с участием как военных, так и гражданских лиц (о них упомянуто выше — Авт.), имевших опыт обращения в МСЭК — объяснил "Телеграфу" Богдан Мойса — аналитик ОО "Украинский Хельсинкский союз по правам человека. – И они показали, что препятствий на этом пути очень много. Начиная с вопроса доступности, потому что часто пациенты должны добираться в другой населенный пункт, чтобы попасть на МСЭК, а здания, где они расположены, мало приспособлены к посещению людьми с инвалидностью. К тому же процедура растянута во времени, люди месяцами могут ждать заседания, осмотры проводятся некачественно, потому что нагрузка большая – не хватает специалистов, и, соответственно, времени. Кроме того, врачи МСЭК все равно не могут давать должной оценки состояния потери функциональности. Этим, согласно закону "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине", должна заниматься междисциплинарная реабилитационная команда (МГРК).

Приходить или нет на комиссию, человек должен решить сам

Среди изменений, которые предлагают запустить активисты, можно выделить три основных. Это:

1. сделать участие пациентов в заседаниях МСЭК добровольной;

2. работать комиссии должны только с документами, предоставленными пациентом, и на их основе принимать решения по установлению группы инвалидности, степени потери трудоспособности и т.п.;

3. обязательными должны стать взаимодействие МСЭК с междисциплинарной командой и внесение информации о человеке, прошедшем медико-социальную экспертизу, в соответствующие базы данных – электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ) и централизованный банк данных по проблемам инвалидности (ЦБИ) .

Проблемы в системе накапливались годами

- Нам трудно понять, почему так долго сопротивлялись цифровизации МСЭК, потому что ее уровень на сегодняшний день очень-очень низкий. Но мы надеемся, что процесс электронного документооборота удастся запустить после принятия разработанного нами законопроекта, — отметил Богдан. – Потому что каждое дело – большой пакет документов, в который входят результаты обследований на нескольких страницах, консультативные выводы, снимки, выписки из истории болезни и т.д. При этом многие люди с оккупированных территорий во время эвакуации не могли их забрать, или они были уничтожены при обстреле, а восстановить справку МСЭК практически невозможно. Даже паспорт полегче. Поэтому люди должны были фактически начинать все сначала, при этом могут прекращаться выплаты, на которые дает право статус. Конечно, были бы сведения в единой базе, этих проблем можно было бы избежать.

Богдан Мойса отмечает, что законопроект №11225, принятый в первом чтении, это только точечные изменения процедуры прохождения МСЭК. Они должны снять существующие вызовы, не исключая пути к глобальным изменениям, задекларированные Министерством здравоохранения.

И кажется общественный резонанс, вызванный разоблачением системных нарушений и злоупотреблений в системе медико-социальной экспертизы, и критика процедуры со стороны гражданских и военных, а также активность общественных организаций, отстаивающих их права, имеют эффект. Или так просто совпало, что на волне скандала Минздрав обнародовал законопроект, который должен коренным образом обновить систему. В ведомстве предлагают отказаться даже от названия медико-социальная экспертиза, заменив его "оценкой повседневного функционирования человека", улучшить кадровый состав комиссий, провести цифровизацию и т.д. В течение 30 дней в министерстве принимаются предложения и замечания по своему предложению.

Как сообщал "Телеграф", не только справки об инвалидности, которые выдают МСЭК, на "черном рынке" стоят тысячи долларов, также оказались, что и за должности председателей комиссии и платятся сумасшедшие деньги.