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Была любимицей Путина, но позже предала его: куда пропала российская чемпионка Елена Исинбаева (фото)

Автор
Татьяна Кармазина
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Елена Исинбаева бросила РФ
Елена Исинбаева бросила РФ. Фото Коллаж "Телеграфа"

Легенда российского спорта получала звание майора из рук Шойгу

Известная российская спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева была гордостью в России. Ее возвеличивали как "простые россияне", так и диктатор Путин вместе со всей кремлевской шайкой. Однако в один момент Исинбаева покинула РФ и исчезла и медиапространства. Писали, что она живет в Испании, но недавно появилась другая информация.

Спортсменка называет себя "человеком мира" и убегает от вопроса, поддерживает ли она войну России против Украины. "Телеграф" рассказывает, что известно об Елене Исинбаевой и где она сейчас.

Кто такая Елена Исинбаева

Родилась 3 июня 1982 года в Волгограде, где получила образование по специальности "преподаватель физической культуры". Свою спортивную карьеру Исинбаева начала как гимнастка, но с 1997 года переключилась на прыжки с шестом.

елена исинбаева

У Исинбаевой в активе 28 мировых рекордов в прыжках с шестом и две олимпийские медали. Она также трижды становилась чемпионкой мира на открытом воздухе и четыре раза побеждала на чемпионатах мира в помещении. В августе 2016 года россиянка объявила о завершении карьеры.

В 2014 году Елена Исинбаева вышла замуж за метателя копья Никиту Петинова. Незадолго до свадьбы спортсменка родила дочь Еву. В 2018 году у пары появился сын Добрыня.

никита петинов Елена Исинбаева
Исинбаева с мужем

Исинбаева и звание майора

Чемпионка стала известна своей поддержкой российского диктатора Путина. Еще в 2012 году Исинбаева выступила в роли его доверенного лица на президентских выборах, а позже присоединилась к движению Putin Team.

елена исинбаева владимир путин

Кроме того, она обладает воинским званием майора Вооруженных сил РФ, которое ей в 2015 году присвоил министр обороны РФ Сергей Шойгу. При этом, сама Исинбаева заявила, что это имеет номинальное значение, и что она никогда не состояла на службе в российской армии.

сергей шойгу елена исинбаева

Где сейчас Елена Исинбаева

По последним данным, россиянка уже долгое время живет на Канарских островах и ведет семейную жизнь. Она перестала вести соцсети с конца 2023 года, а ее страница в Инстаграме доступна лишь ее подписчикам.

елена исинбаева инстаграм
Фото: instagram.com/isinbaevayelena

Ранее мы рассказывали о покинувшей Россию Тамаре Гвердцители. Также "Телеграф" писал, как недавно лидер российской группы ДДТ Юрий Шевчук поддержал Украину на своем концерте в Германии.

Теги:
#Спорт #Россия #Владимир Путин #Елена Исинбаева