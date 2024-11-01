Копия бывшей и третья по счету: как выглядит жена пророссийского экс-министра Евгения Червоненко (фото)

В 2007 году пышное декольте спутницы политика вызвало ажиотаж

Одиозный украинский политик, бывший министр транспорта и связи, который в 2010 году поддержал беглеца Януковича перед президентскими выборами, в своей жизни был женат трижды.

О первой жене Евгения Червоненко известно очень мало. В СМИ упоминалось, что она была "дочерью ответственного партийного работника". Политик рассказывал, что познакомился с ней в 1982 году на чемпионате Союза в Калуше, а поженилась пара в 1984 году. В этом браке у него родилась дочь Александра, муж которой в сентябре 2023 года "засветился" на вилле российского олигарха в Швейцарии.

Со второй женой, Маргаритой, Червоненко строил бизнес: после 2000 года женщина возглавила его концерн "Орлан". У Маргариты от предыдущего брака, с сыном командующего Прикарпатским военным округом, была дочь Виктория. Червоненко со скандалом развелся с Маргаритой в 2007 году, но об этом позже.

Маргарита и Евгений Червоненко

Третий брак с копией бывшей жены

В том же году политик был "засвечен" в компании роскошной блондинки. Как затем выяснилось, спутницей Червоненко оказалась Нина Смолянская. СМИ запечатлели пару на гонках "Прайм Ялта Ралли", которые проводились в Крыму.

Нина Смолянская с Червоненко. Фото: unian.ua

Тогда на вопрос журналистов: "Кем вы приходитесь губернатору Запорожской области?", Смолянская ответила: "Женой". В 2008 году Нина родила экс-министру сына, которого назвали Альфредом.

В СМИ не раз сравнивали Нину со второй женой политика: обе блондинки с привлекательными фигурами и пышными бюстами, обе кареглазые и почти ровесницы. Их рост отличается всего на несколько сантиметров. "Подобное сходство можно объяснить лишь одним: высокие блондинки с тонкими талиями — слабость Евгения Альфредовича", — писали медиа. Чем занимается женщина и где она сейчас с сыном — неизвестно.

Нина Смолянская. Фото: tabloid.pravda.com.ua

Смолянская с Евгением Червоненко. Фото: unian.ua

Скандальный развод Червоненко с женой Маргаритой

Червоненко называл причиной развода именно супружескую измену женщины. В ответ на необоснованные обвинения Марго заявляла, что "Евгению Альфредовичу нечего было сказать обществу о причинах, побудивших его так вести себя со мной".

Маргарита Червоненко. Фото: bignames.org.ua

По словам бизнесвумен, после 19 лет брака с Евгением ей было обидно это слышать. "Если в моей жизни появился другой мужчина, неужели бы он сидел все это время в кустах и ждал бы, когда я уже разберусь с бывшим мужем, который смешивает мое имя с грязью на глазах у всей страны?", — заявляла Маргарита Червоненко.

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