Стала мэром в 30 лет: как выглядела Ирина Верещук в молодости (фото)

До того как стать "женщиной с зонтиком", Верещук была главной в своем родном городе

Украинский политик, которая не раз попадала в конфузные и скандальные ситуации. Об Ирине Верещук стало известно многим украинцам в 2020 году, когда во время выборов на пост главы Киева она снималась в агитационном ролике в стиле "Мэри Поппинс" — тогда она висела на тросах с зонтиком в руках.

За 5 лет до этого Ирина Верещук возглавляла город Рава-Русская во Львовской области, в котором родилась и выросла. Здесь она закончила среднюю школу с золотой медалью.

Первое высшее образование политик получила в Военном институте имени Петра Сагайдачного при Львовской политехнике, стала специалистом по международной информации и переводчиком с польского и итальянского языков. Позже она завершила обучение по специальности "юриспруденция" и получила диплом юриста во Львовском национальном университете имени Ивана Франко.

Ирина Верещук в детстве. Фото: facebook.com/vereshchuk.ukraine

После окончания института в 2002–2007 годах Верещук служила на офицерских должностях ВСУ. Затем начала работать юристом в Рава-Русском городском совете, где была до 2008 года.

Верещук (справа) в 2003 году. Фото: armyinform.com.ua

9 ноября 2010 года, когда ей было 30 лет, стала молодым мэром-женщиной Украины — главой родного города Рава-Русская. В 2014 году пробовала пройти в Верховную Раду. 17 февраля следующего года Верещук написала заявление на отставку.

"Я устала от постоянного давления и безосновательных обвинений от псевдопатриотов", — говорила тогда политик, имея в виду жалобу на нее нардепа Владимира Парасюка, который обвинял мэра в постоянных прогулах и коррупции.

Сегодня Ирина Верещук является заместителем руководителя Офиса президента. Ранее "Телеграф" писал, как выглядели в молодости все президенты Украины.