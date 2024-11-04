Стала мером у 30 років: як виглядала Ірина Верещук у молодості (фото)

Перш ніж стати "жінкою з парасолькою", Верещук була головною у своєму рідному місті

Український політик, яка не раз потрапляла до конфузних та скандальних ситуацій. Про Ірину Верещук стало відомо багатьом українцям у 2020 році, коли під час виборів на посаду голови Києва вона знімалася в агітаційному ролику в стилі "Мері Поппінс" — тоді вона висіла на тросах із парасолькою в руках.

За 5 років до цього Ірина Верещук очолювала місто Рава-Руська у Львівській області, в якому народилася та виросла. Тут вона закінчила середню школу із золотою медаллю.

Першу вищу освіту політик здобула у Військовому інституті імені Петра Сагайдачного при Львівській політехніці, стала фахівцем з міжнародної інформації та перекладачем з польської та італійської мов. Пізніше вона завершила навчання за спеціальністю "юриспруденція" та отримала диплом юриста у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Ірина Верещук у дитинстві. Фото: facebook.com/vereshchuk.ukraine

Після закінчення інституту у 2002–2007 роках Верещук служила на офіцерських посадах ЗСУ. Потім почала працювати юристом у Рава-Руській міській раді, де була до 2008 року.

Верещук (справа) у 2003 році. Фото: armyinform.com.ua

9 листопада 2010 року, коли їй було 30, стала молодим мером-жінкою України – головою рідного міста Рава-Руська. 2014 року пробувала пройти до Верховної Ради. 17 лютого наступного року Верещук написала заяву на відставку.

"Я втомилася від постійного тиску та безпідставних звинувачень від псевдопатріотів", — говорила тоді політик, маючи на увазі скаргу на неї нардепа Володимира Парасюка, який звинувачував мера у постійних прогулах та корупції.

Сьогодні Ірина Верещук є заступником керівника Офісу президента. Раніше "Телеграф" писав, як виглядали в молодості усі президенти України.