С ней нет даже ни одного фото: что известно про "тайную" тетю Путина и чем она занималась

Галина Путина обучала языку, но не российскому

Так называемый президент России Владимир Путин умалчивает о своих многочисленных родственниках и семье в целом. Точно известно, что у российского диктатора была родная тетя, которую звали Галиной Алексеевной.

В 2022 году росСМИ "трубили", что женщина некоторое время жила в Дагестане. В середине 20 века Галина Путина работала учительницей в Ахвахском районе. Это тогда подтвердил глава муниципалитета Магомед Муртазалиев.

"Она приехала в Дагестан в 1958 году. Первая запись о Галине Алексеевне Путиной была сделана в кадровом журнале школы села Анчих Ахвахского района 15 августа того же года. Галину в составе группы из 28 учителей направили из Ленинградской области на работу в Ахвахский район", — сообщало издание "Дагестан".

Также упоминается, что Галину Путину наградили грамотой за то, что ее ученики достигли 100-процентной успеваемости за полгода работы. После этого родственницу диктатора перевели в школу села Карата, где обучалось в три раза больше детей, и где не хватало хорошего преподавателя иностранных языков.

Известно, что тетя Путина преподавала английский. С ней нет никаких фото, но в СМИ нередко вводят в заблуждения, когда Галину Алексеевну путают на одном черно-белом фото (смотрите ниже в материале) с матерью президента РФ Марией Ивановной (урожденной Шеломова).

Как выглядели родители Путина

На фото: отец Путина - Владимир, и мать Мария Путина

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