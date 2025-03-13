Форвард сборной Украины выстрелил дублем в Лиге Европы (видео)

Украинец оформил дубль в еврокубке

В четверг, 13 марта, греческий "Олимпиакос" принимал норвежский "Буде-Глимт" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2024/25. За хозяев один тайм отыграл украинский нападающий Роман Яремчук.

Встреча, проходившая в Пирее (Греция) на стадионе "Георгиос Караискакис", завершилась со счетом 2:1 в пользу "Олимпиакоса". Об этом сообщает "Телеграф".

Яремчук вышел на поле во втором тайме при счете 0:1 в пользу гостей. А на 53-й и 65-й минутах форвард сборной Украины огорчил кипера "Буде-Глимта" и порадовал греческих фанатов. В итоге Роман оформил дубль и принес "Олимпиакосу" победу.

Однако минимальной победы оказалось недостаточно для "Олимпиакоса", чтобы выйти в следующий раунд турнира. В первой игре, которая прошла в Норвегии, "Буде-Глимт" одержал победу со счетом 3:0 и по сумме двух матчей пробился в четвертьфинал второго по силе еврокубка.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко отличился забитым голом в Лиге чемпионов. Это был первый гол Александра в сильнейшем еврокубке.