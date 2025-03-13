"Человек не нашего типа": стало известно, почему Келлога отстранили от переговоров по войне в Украине

Россиянам Келлог невыгоден. Что интересно, "своим" в Белом доме он не выгоден еще больше

Отставной генерал армии США Кит Келлог, которого с помпой и фурором в свое время назначили на должность специального представителя президента Дональда Трампа по Украине и России, был в конце концов отстранен от процесса переговоров по войне в Украине по требованию Кремля. В Москве и в Вашингтоне решили, что Келлог "слишком проукраинский", чтобы выполнять эту роль.

Об этом пишет NBC News со ссылкой на комментарии, которые дали изданию представитель администрации США и российский чиновник. Отмечается, что именно по этой причине Келлог отсутствовал как на "переговорах" США и России, так и на переговорах Украины с США, которые прошли в Саудовской Аравии. Хотя это, казалось бы, именно его компетенция.

Житель Кремля Владимир Путин через своих представителей выдвинул США требование "убрать" Келлога из процесса переговоров, поскольку в Кремле его считают слишком "проукраинским". США согласились – как с оценками Путина, так и с его требованием, подтверждают источники издания в США и России, то есть администрации Трампа участие Келлога в переговорах показалось еще более невыгодным, чем россиянам.

"Келлог — бывший американский генерал, слишком близкий к Украине. Человек не нашего типа, не того калибра, которого мы ищем", — сказал российский чиновник.

Офис Келлога проигнорировал просьбу прокомментировать информацию о возможных причинах отстранения генерала от переговоров. А спикер Совета национальной безопасности Джеймс Хьюитт сказал, что Келлог, несмотря на такой афронт, все еще находится в команде президента США.

"Келлог… остается ценной частью команды, особенно в том, что касается переговоров с нашими европейскими союзниками", – заверил он.

Отметим, 12 марта американские СМИ сообщили, что Келлог фактически был отстранен от переговорного процесса по прекращению войны. В частности, он не присутствовал на встрече делегаций США и Украины в Саудовской Аравии. Сейчас основными переговорщиками со стороны Вашингтона по поводу войны России против Украины являются государственный секретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майкл Уолц и представитель на Ближнем Востоке Стив Виткофф. Дальнейшая роль Келлога остается неопределенной.

Как рассказывал "Телеграф", недавно Келлог заявил, что, обещая завершить войну за 24 часа, президент США Дональд Трамп не уточнил, в какой именно день это произойдет. Это странное заявление вызвало шквал мемов в сети.