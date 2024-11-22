Матерная песня из S.T.A.L.K.E.R. 2 развеселила украинцев

Фанаты ждали более 10 лет игру

Выход украинской видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2 поднял шквал эмоций среди украинцев, немалая заслуга в этом песне с матом "Иди на х**" Хейтспич.

Как отметил сам вокалист украинской панк-группы из Одессы Дмитрий Однороженко, он даже не знал, для чего разработчики выбрали эту песню.

"Когда все вокалисты гордятся своими песнями в S.T.A.L.K.E.R. 2. Я второй день думаю, где разработчики могли использовать эту песню и почему ее взяли в игру", — говорится в видео.

Заметим, что в игре S.T.A.L.K.E.R. 2 использовано немало треков разных украинских вокалистов и групп, но именно "Иди на х**" вызвало шквал эмоций у пользователей. Под сообщением вокалиста "Хейтспич" украинцы начали набрасывать варианты, в какой момент игры включается этот трек.

Из самых популярных, когда россияне заходят в игру или когда она выбрасывает или глючит. В большинстве своем геймеры оценили такой ход разработчиков, ведь он добавляет игре еще больше украинского колорита.

Заметим, что фанаты ждали более 10 лет игру S.T.A.L.K.E.R. 2. Это продолжение культовой серии обещает погрузить игроков в жуткую атмосферу Чернобыльской зоны отчуждения.

Напомним, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заинтриговал украинцев новой публикацией в социальной сети с саундтреком по игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Интересно, что музыка звучит из старого советского радиоприемника. Речь идет о песне украинской группы SadSvit "Кассета".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне не смогут играть в S.T.A.L.K.E.R 2, а за попытку их могут наказать.