Ермак вспомнил молодость и оценил игру S.T.A.L.K.E.R. 2

Глава Офиса президента Украины вспомнил самую первую часть игры

В среду, 20 ноября, прошел релиз украинской компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 от компании GSC Game World. Некоторые уже успел установить ее, поиграть в нее и поделиться своими впечатлениями, а некоторые только собираются это сделать.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на своей странице в Telegram написал, что игра является "крутой". Пока он не играл, но не исключает такой возможности в будущем.

В то же время он намекнул на то, что раньше играл в первую часть игры. Речь идет о S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля, вышедшей весной 2007 года.

"Скажу для олдов. S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля — это лучше, особенно с геймпадом", — написал Ермак.

Напомним, разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 в титрах к игре вспомнили бойцов Сил обороны Украины, защищавших и защищающих наше государство от российского вторжения. Вспомнили как живых, так и не вернувшихся с поля боя.

Также они обратились к геймерам и поблагодарили за то, что дождались релиза полноценной второй части игры, затянувшейся на долгие годы.

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