Укр

Ермак вспомнил молодость и оценил игру S.T.A.L.K.E.R. 2

Автор
Евгений Устименко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Постер к игре Новость обновлена 20 ноября 2024, 19:07
Постер к игре. Фото GSC Game World

Глава Офиса президента Украины вспомнил самую первую часть игры

В среду, 20 ноября, прошел релиз украинской компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 от компании GSC Game World. Некоторые уже успел установить ее, поиграть в нее и поделиться своими впечатлениями, а некоторые только собираются это сделать.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на своей странице в Telegram написал, что игра является "крутой". Пока он не играл, но не исключает такой возможности в будущем.

В то же время он намекнул на то, что раньше играл в первую часть игры. Речь идет о S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля, вышедшей весной 2007 года.

"Скажу для олдов. S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля — это лучше, особенно с геймпадом", — написал Ермак.

Напомним, разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 в титрах к игре вспомнили бойцов Сил обороны Украины, защищавших и защищающих наше государство от российского вторжения. Вспомнили как живых, так и не вернувшихся с поля боя.

Также они обратились к геймерам и поблагодарили за то, что дождались релиза полноценной второй части игры, затянувшейся на долгие годы.

Ранее Телеграф рассказывал, что вышел первый релиз игры GTA VI. Ориентировочно игра выйдет через несколько лет.

Теги:
#Реакция #Релиз #S.T.A.L.K.E.R. 2 #Андрей Ермак #Игра STALKER #Офіс президента України