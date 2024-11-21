Уже успел поиграть? Ермак поделился видео с музыкой из S.T.A.L.K.E.R. 2

Видео политик разместил на своей странице в социальных сетях

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, который ранее уже оценил игру "S.T.A.L.K.E.R. 2" после ее релиза, заинтриговал украинцев новой публикацией в социальной сети.

На своей странице в Telegram Ермак опубликовал видео с саундтреком из игры. Примечательно, что музыка звучит из старого советского радиоприемника.

На данной записи звучит песня украинской группы SadSvit "Касета".

Как сообщает издание Play.ua, в игре собрано более 400 музыкальных композиций. Среди них — песни украинских исполнителей самых разных жанров (от классики эстрады до современных исполнителей), а также оригинальный саундтрек, написанный специально для данной игры.

Среди прочего, игроки смогут услышать песни таких исполнителей, как Кристина Соловей, Николай Мозговой, DakhTrio, Epolets, GRABAR, Jerry Heil, Хейтспіч, ZWYNTAR, Океан Ельзи, ДахаБраха, FireLake, The Hardkiss, ТНМК и так далее.

Напомним, разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 после начала полномасштабного российского вторжения в Украину решили отказаться от русской локализации игры и от песен советских и российских исполнителей, которые звучали в предыдущих частях, а также многочисленных модах к игре.

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