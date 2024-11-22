Лайлива пісня зі S.T.A.L.K.E.R. 2 розвеселила українців

Фанати чекали понад 10 років на гру

Вихід української відеогри S.T.A.L.K.E.R. 2 здійняв шквал емоцій серед українців, чимала заслуга у цьому пісні з матюками "Іди на х**" Хейтспіч.

Як зазначив сам вокаліст українського панк-гурту з Одеси Дмитро Однороженко, він навіть не знав для чого розробники обрали цю пісню.

"Коли усі вокалісти пишаються своїми піснями у S.T.A.L.K.E.R. 2. Я другий день думаю, де розробники могли використати цю пісню і чому її взяли у гру", — йдеться у відео.

Зауважмо, що у грі S.T.A.L.K.E.R. 2 використано чимало треків різних українських вокалістів та гуртів, але саме "Іди на х**" викликала шквал емоцій у користувачів. Під дописом вокаліста "Хейтспіч" українці почали накидувати варіанти, у який саме момент гри вмикається цей трек.

З найпопулярніших, коли росіяни заходять у гру або коли вона викидає чи глючить. Здебільшого, геймери оцінили такий хід розробників, адже він додає грі ще більше українського колориту.

Зауважимо, що фанати чекали понад 10 років на гру S.T.A.L.K.E.R. 2. Це продовження культової серії обіцяє занурити гравців у моторошну атмосферу Чорнобильської зони відчуження.

Нагадаємо, що голова Офісу президента України Андрій Єрмак заінтригував українців новою публікацією у соціальній мережі з саундтреком з гри S.T.A.L.K.E.R. 2. Цікаво, що музика лунає зі старого радянського радіоприймача. Йдеться про пісню українського гурту SadSvit "Касета".

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни не зможуть грати у S.T.A.L.K.E.R. 2, а за спробу їх можуть покарати.