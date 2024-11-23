Когда День матери отмечают в Украине: точная дата трогательного праздника

В этот особенный день мамам преподносят подарки, открытки и цветы

День матери — один из самых трогательных праздников, ведь мама — это важнейший человек в жизни каждого, который всегда поддержит, простит и будет любить несмотря ни на что.

Идею основать День матери предложила американка Анна Джервис в 1908 году. Однако тогда этот день не имел такого позитивного значения, как сейчас. Анна потеряла свою мать в молодом возрасте, и поэтому она захотела, чтобы у детей был особый день для почитания близких женщин.

День матери в Украине: дата

В Украине семейный праздник традиционно отмечают во второе воскресенье мая. В 2024 году эта дата выпала на 12 мая. Праздник был установлен указом президента Украины от 10 мая 1999 года.

Интересно, что уважение к этому празднику существует в нашей стране намного дольше. Например, украинская диаспора в Канаде начала отмечать День матери еще в начале XX века (в 1928 году). Позднее инициативу поддержали во всех областях Украины, и она приобрела масштабный характер. При советской власти праздник был запрещен и оставался таковым на протяжении долгого времени — до 1999 года.

В День матери принято не только дарить подарки своим матерям, но и навещать их, поздравлять с помощью открыток и теплых слов. Отметим, что и вне праздника детям важно показывать родным людям свое уважение и любовь, помогать им и поддерживать.

Напомним, что в этом месяце православные христиане восточного обряда отмечают несколько важных религиозных праздников. "Телеграф" подготовил церковный календарь на ноябрь 2024 года.