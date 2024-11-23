"Копия мамы" с черной шевелюрой: каким был пророссийский экс-министр Евгений Червоненко в молодости (фото)

Однажды политик вспоминал, чем отличался от своего младшего брата в юности

Бывший министр транспорта и связи Украины, скандальный политик Евгений Червоненко был в молодости совсем другим человеком. По крайней мере, что касается внешности мужчины.

Пророссийский нардеп, который начинал свою карьеру как автогонщик, выглядел в юности худощавым парнишей, отличительной внешней чертой которого была его пышная черная шевелюра. Таким экс-политика вряд ли кто=то уже вспомнит.

"Младший брат Игорь — это точная копия папы, покойного, к сожалению. А я — копия мамы. Игорь больше аналитик, интеллигентен, я же более целеустремленный, упрямый и решительный", — рассказывал в 2005 году Евгений Червоненко в интервью "Фактам".

Евгений Червоненко в молодости. Фото: antikor.com.ua

Известно, что маму Червоненко звали Людмила Израйлевна Маршак (девичья фамилия). Она была дочерью проректора Днепропетровского горного института. К сожалению, архивные фото женщины в сети отсутствуют, поэтому и сравнить мать со скандальным сыном мы не можем.

Напомним, что Евгений Червоненко был женат трижды. Если о первой супруге политика мало что известно, то о второй долгое время писали СМИ. Все из-за новой любви мужчины — Нины Смолянской, которая оказалась копией бывшей. "Телеграф" писал, как выглядит бывшая супруга Евгения Червоненко.

Пророссийский политик Евгений Червоненко явно слушал в свои года популярную группу "Нэнси". Мы рассказывали, что стало с ее солистом Анатолием Бондаренко, который родился в Константиновке Донецкой области.