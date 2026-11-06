Женщина похудела на 127 кг и осуществила мечту всей жизни: как ей удалось добиться этого без диет и голодания (фото)
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Дважды худела на десятки килограммов
32-летняя британка Лорен Смит дважды кардинально меняла образ жизни, чтобы похудеть. В общей сложности она сбросила около 127 кг. Это помогло женщине приблизиться к давней мечте – стать мамой.
Историю Лорен рассказало издание Mirror. Почти два года она вместе с мужем, 35-летним Кеннетом, пыталась забеременеть. Но супруги столкнулись с проблемами фертильности: у Лорен диагностировали гормональное нарушение, а у Кеннета обнаружили низкое количество сперматозоидов.
Когда пара начала рассматривать экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), выяснилось, что из-за избыточного веса Лорен не соответствовала требованиям для бесплатного лечения в рамках британской системы здравоохранения.
Как женщине удалось похудеть
В сентябре 2017 года Лорен взялась бороться с лишним весом. Тогда она весила около 127 кг и носила одежду 56-го размера. Женщина присоединилась к программе Slimming World, которая помогает менять пищевые привычки без жестких ограничений.
За два года Лорен сбросила около 60 кг. Одним из главных препятствий для нее был шоколад. Женщина стала внимательнее следить за питанием, отказалась от большого количества готовых блюд и чаще готовила дома.
Например, вместо готовых соусов для болоньезе она начала использовать консервированные помидоры и специи. Также Лорен постепенно добавила физическую активность и каждый день выходила гулять, даже если сначала прогулка длилась всего 10 минут.
Второй этап похудения и рождение сына
После рождения дочери Лорен снова набрала вес. Особенно это стало заметно во время пандемии COVID-19: из-за стресса и скуки она вернулась к старым пищевым привычкам.
Желание подарить дочери братика или сестричку добавило женщине мотивации. Лорен снова обратилась к Slimming World и стала больше двигаться, в частности много гуляла с ребенком.
За два с половиной года Лорен сбросила еще около 67 кг. В общей сложности за два этапа она потеряла около 127 кг, хотя между ними снова набрала вес.
В конце концов супруги снова воспользовались ЭКО. Теперь у них есть второй ребенок – сын Рубен, которому почти восемь месяцев.
Лорен признается, что больше всего ей помогла не кратковременная диета, а полное изменение образа жизни и постепенное формирование новых привычек.
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