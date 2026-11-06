Женщина похудела на 127 кг и осуществила мечту всей жизни: как ей удалось добиться этого без диет и голодания (фото)

Дважды худела на десятки килограммов

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

32-летняя британка Лорен Смит дважды кардинально меняла образ жизни, чтобы похудеть. В общей сложности она сбросила около 127 кг. Это помогло женщине приблизиться к давней мечте – стать мамой.

Историю Лорен рассказало издание Mirror. Почти два года она вместе с мужем, 35-летним Кеннетом, пыталась забеременеть. Но супруги столкнулись с проблемами фертильности: у Лорен диагностировали гормональное нарушение, а у Кеннета обнаружили низкое количество сперматозоидов.

Когда пара начала рассматривать экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), выяснилось, что из-за избыточного веса Лорен не соответствовала требованиям для бесплатного лечения в рамках британской системы здравоохранения.

Как женщине удалось похудеть

В сентябре 2017 года Лорен взялась бороться с лишним весом. Тогда она весила около 127 кг и носила одежду 56-го размера. Женщина присоединилась к программе Slimming World, которая помогает менять пищевые привычки без жестких ограничений.

Лорен до похудения Источник: Mirror

За два года Лорен сбросила около 60 кг. Одним из главных препятствий для нее был шоколад. Женщина стала внимательнее следить за питанием, отказалась от большого количества готовых блюд и чаще готовила дома.

Например, вместо готовых соусов для болоньезе она начала использовать консервированные помидоры и специи. Также Лорен постепенно добавила физическую активность и каждый день выходила гулять, даже если сначала прогулка длилась всего 10 минут.

Второй этап похудения и рождение сына

После рождения дочери Лорен снова набрала вес. Особенно это стало заметно во время пандемии COVID-19: из-за стресса и скуки она вернулась к старым пищевым привычкам.

Желание подарить дочери братика или сестричку добавило женщине мотивации. Лорен снова обратилась к Slimming World и стала больше двигаться, в частности много гуляла с ребенком.

За два с половиной года Лорен сбросила еще около 67 кг. В общей сложности за два этапа она потеряла около 127 кг, хотя между ними снова набрала вес.

Лорен после потери веса Источник: Mirror

В конце концов супруги снова воспользовались ЭКО. Теперь у них есть второй ребенок – сын Рубен, которому почти восемь месяцев.

Семья Лорен Источник: Mirror

Лорен признается, что больше всего ей помогла не кратковременная диета, а полное изменение образа жизни и постепенное формирование новых привычек.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что мужчина похудел на 47 кг и для этого тратил всего по 30 минут в день.