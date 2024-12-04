Увеличивают расходы и мешают планированию: от каких привычек нужно избавиться перед Новым годом

Новый год — отличное время, чтобы поставить перед собой новые цели

Перед Новым годом многие сталкиваются с лавиной расходов, но существуют простые способы избежать лишних трат, которые помогут сохранить бюджет. Важно пересмотреть свои привычки, чтобы встретить праздник без стресса и финансовых потерь.

"Телеграф" представил советы, к которым следует прислушаться, если не хотите уйти в "минус" в новогодние праздники. Очень важно пересмотреть финансовые привычки.

Как сэкономить перед Новым годом

Избегайте импульсивных покупок

Постарайтесь заранее планировать свои расходы, чтобы не поддаваться моментальному желанию купить что-то ненужное, особенно в период акций и праздничных распродаж. Возьмите за правило составлять список покупок и придерживаться его, чтобы избежать финансовых ловушек. Если товар кажется слишком выгодным, дайте себе время подумать, действительно ли он вам нужен.

Не оформляйте кредитов на праздники

Лучше не брать займы для подарков или праздничных трат, так как это может привести к финансовым проблемам в будущем. Кредиты на короткие радости часто становятся долгосрочной обузой, которая портит настроение уже после праздников. Попробуйте пересмотреть свои планы и найти бюджетные варианты подарков или развлечений, которые не потребуют заимствований.

Не ведитесь на магазинные акции

Не покупайте вещи только из-за их низкой цены, если они вам не нужны. Акции часто создают иллюзию выгодной покупки, хотя на самом деле вы можете приобрести то, что так и останется пылиться на полке. Да и товары не будут соответствовать высокому качеству.

Есть несколько причин, которые усугубляют трудности и препятствуют финансовому росту многих людей. Узнайте о них детальнее.