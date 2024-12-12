Без осмотра психиатра не возьмут на работу: в Минздраве придумали новые правила для работодателей

Работодатели должны оплачивать психиатрические осмотры

Украинские работодатели с 1 января 2025 будут иметь новые обязанности по обеспечению психического здоровья работников. Министерство здравоохранения выдало соответствующий документ, изменяющий правила проведения психиатрических осмотров.

Согласно приказу №1759, новые правила коснутся, прежде всего, работников критически важных отраслей. Речь идет о транспортной сфере, энергетике, оборонном комплексе, образовании и медицине. Главная цель – обеспечение безопасности на рабочих местах.

Какие изменения ждут предприятия? Во-первых, работодатели теперь полностью отвечают за организацию и оплату психиатрических осмотров. Это касается трех типов обследований: при приеме на работу, периодических проверок и внеочередных осмотров.

Какие работники будут подвергаться обязательным осмотрам? В первую очередь те, чья профессиональная деятельность связана с повышенной ответственностью или риском. К примеру, водители общественного транспорта, медицинские работники, педагоги, сотрудники, имеющие доступ к опасным материалам.

Процедура обследования подразумевает тщательную проверку психического состояния. Обзоры будут проводить только специально обученные психиатры, зарегистрированные в электронной системе здравоохранения. Они будут оценивать общее психологическое состояние и проверить возможное употребление психоактивных веществ.

Важное новшество — введение единой формы справки о психиатрическом осмотре. Документ станет обязателен с начала 2025 года. Также усовершенствованы диагностические протоколы для более точной оценки состояния психического здоровья.

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