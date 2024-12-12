Без огляду психіатра не візьмуть на роботу: у МОЗ придумали нові правила для роботодавців

Роботодавці мають оплачувати психіатричні огляди

Українські роботодавці з 1 січня 2025 року матимуть нові обов'язки щодо забезпечення психічного здоров'я працівників. Міністерство охорони здоров'я видало відповідний документ, який змінює правила проведення психіатричних оглядів.

Згідно з наказом №1759, нові правила торкнуться насамперед працівників критично важливих галузей. Ідеться про транспортну сферу, енергетику, оборонний комплекс, освіту та медицину. Головна мета — гарантування безпеки на робочих місцях.

Які зміни чекають на підприємства? По-перше, роботодавці тепер повністю відповідають за організацію та оплату психіатричних оглядів. Це стосується трьох типів обстежень: при прийомі на роботу, періодичних перевірок та позачергових оглядів.

Які працівники підлягатимуть обов'язковим оглядам? Насамперед ті, чия професійна діяльність пов'язана з підвищеною відповідальністю або ризиком. Наприклад, водії громадського транспорту, медичні працівники, педагоги, співробітники, що мають доступ до небезпечних матеріалів.

Процедура обстеження передбачає ретельну перевірку психічного стану. Огляди проводитимуть лише спеціально навчені психіатри, зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Вони оцінюватимуть загальний психологічний стан та перевірятимуть можливе вживання психоактивних речовин.

Важлива новація — запровадження єдиної форми довідки про психіатричний огляд. Документ стане обов'язковим з початку 2025 року. Також вдосконалено діагностичні протоколи для більш точного оцінювання стану психічного здоров'я.

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