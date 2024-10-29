Хорошая зарплата, премии и бронирование: водителям в Украине предложили интересную работу
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Работодатель также обещает полный соцпакет
В Украине существует немало вакансий с бронированием от мобилизации и хорошей заработной платой. К примеру, в Кривом Роге на такие условия ищут водителя.
Вакансия размещена на популярном сайте поиска работы и подбора персонала. Работодатель отмечает, что современному производственному предприятию нужен водитель нового автоБУСа "ISUZU".
Работать нужно на условиях полной занятости. Зарплата – 18 тысяч гривен плюс премии и индексации.
Требования:
- наличие категории "D";
- опыт управления автомобилями от пяти лет;
- Медицинская комиссия и все разрешения.
Со своей стороны предприятие при необходимости обеспечивает сотрудникам бронирования от мобилизации. Также работодатель предлагает доставку сотрудников на работу и с работы. Кроме того, он обещает своевременную выплату зарплаты (дважды в месяц) и полный соцпакет.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Днепре ищут упаковщика детских игрушек. Специалисту обещают бронирование от мобилизации и зарплату от 19 до 22 тысяч гривен в месяц.