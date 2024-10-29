Хорошая зарплата, премии и бронирование: водителям в Украине предложили интересную работу

Работодатель также обещает полный соцпакет

В Украине существует немало вакансий с бронированием от мобилизации и хорошей заработной платой. К примеру, в Кривом Роге на такие условия ищут водителя.

Вакансия размещена на популярном сайте поиска работы и подбора персонала. Работодатель отмечает, что современному производственному предприятию нужен водитель нового автоБУСа "ISUZU".

Работать нужно на условиях полной занятости. Зарплата – 18 тысяч гривен плюс премии и индексации.

Требования:

наличие категории "D";

опыт управления автомобилями от пяти лет;

Медицинская комиссия и все разрешения.

Со своей стороны предприятие при необходимости обеспечивает сотрудникам бронирования от мобилизации. Также работодатель предлагает доставку сотрудников на работу и с работы. Кроме того, он обещает своевременную выплату зарплаты (дважды в месяц) и полный соцпакет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Днепре ищут упаковщика детских игрушек. Специалисту обещают бронирование от мобилизации и зарплату от 19 до 22 тысяч гривен в месяц.