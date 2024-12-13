Она хотела заплатить Украине за украденный полуостров

Когда-то политик Ирина Хакамада предсказала развал России. Однако некоторые другие высказывания 69-летней "либеральной" россиянки не единожды возмущали украинцев.

Россиянка выходила замуж четыре раза. "Телеграф" рассказывает, что известно об Ирине Хакамаде, что она говорит про войну в Украине и как сейчас выглядит.

Кто такая Ирина Хакамада

Родилась в Москве. Ее отцом был японский коммунист Муцуо Хакамада, происходящей из самурайского рода. Был военнопленным, а после войны осталсявХабаровске, где познакомился с учительницей английского языка Ниной Синельниковой — будущей матерью Ирины.

Ирина Хакамада в детстве

Хакамада в 1978 году окончила факультет экономики и права Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы и защищала диссертацию в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова. Она кандидат экономических наук и знает английский и французский языки.

Ирина начинала с младшего научного сотрудника в институте Госплана РСФСР, занималась научной и преподавательской работой, а с 1984года становится членом КПСС. С 1993 по 2003 год была депутатом Госдумы. Баллотировалась в президенты РФ в 2005 году, обвиняя Путина в преступлениях, и заняла 4 место.

Ирина Хакамада в молодости

Сейчас Хакамада оставила политическую карьеру позади. Она занимается написанием книг о личностном росте, как коуч ведет платные семинары, к примеру, учит дао жизни и объясняет, как правильно формировать имидж.

Была замужем четыре раза. Последний "свободный" брак (с романами на стороне) у Хакамады был с директором платформы для изучения иностранного языка LinguaLeo Владимиром Сиротинским (умер в 2021 году). У политика есть старший сын Даниил Котляров (от первого брака Ирины, живет с женой и тремя детьми в Гонконге) и 27-летняя дочь с синдромом Дауна от Сиротинского — Мария.

Ирина Хакамада с детьми

Что Ирина Хакамада говорит об Украине и войне

В апреле 2014 года Хакамада сказала об аннексии Крыма Россией, однако с другой стороны политик заявила, что жители Крыма якобы всегда "хотели быть частью РФ". Чтобы "не обидеть" Украину, Ирина предлагала заплатить нашей стране контрибуцию. Еще и расхвалила диктатора Путина.

"Вы победитель. Вы действительно провели супер-операцию без единого выстрела. Я вас поздравляю с тем, что вы сегодня честно сказали, что "зеленые человечки" – это мирные наши военные, которые защищали русских людей", — ляпнула либеральная Хакамада.

Попала в "Миротворец" за открытое оправдание оккупации АР российскими захватчиками и покушение на суверенитет, территориальную целостность Украины и манипулирование общественно значимой информацией.

На 27 февраля 2020 года в Киеве во Дворце спорта было запланировано платное выступление россиянки на бизнес-форуме, вызвавшее значительный резонанс в украинском обществе. В частности, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров подверг это выступление критике, а 5 января мероприятие было отменено.

В январе 2023 года Хакамада назвала российских мобилизованных идиотами. После чего "патриоты" в России призвали запретить все выступления бывшего действующего политика. Для Ирины все обошлось.

Несмотря на то, что войну против Украины начала РФ, Хакамада выступила против западных санкций и обвинила страны в "неприкрытой русофобии": "Меня разочаровал Запад. И разочаровали те люди, которые живут на Западе и считают, что они святее вообще святых, и начинают поливать всех русских". Либералка продолжает жить в своей стране-агрессорше.

Как сегодня выглядит Ирина Хакамада

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