Вона хотіла заплатити Україні за вкрадений півострів

Колись політик Ірина Хакамада передбачила розвал Росії. Проте деякі інші висловлювання 69-річної "ліберальної" росіянки неодноразово обурювали українців.

Росіянка виходила заміж чотири рази. "Телеграф" розповідає, що відомо про Ірину Хакамаду, що вона говорить про війну в Україні та як зараз виглядає.

Хто така Ірина Хакамада

Народилася у Москві. Її батьком був японський комуніст Муцуо Хакамада, що походив із самурайського роду. Був військовополоненим, а після війни залишився в Хабаровську, де познайомився з вчителькою англійської Ніною Синельниковою — майбутньою матір’ю Ірини.

Ірина Хакамада у дитинстві

Хакамада в 1978 році закінчила факультет економіки та права Університету дружби народів ім. Патріса Лумумби та захищала дисертацію в Московському державному університеті ім. М. В. Ломоносова. Вона кандидат економічних наук і знає англійську та французьку мови.

Ірина починала з молодшого наукового співробітника в інституті Держплану РРФСР, займалася науковою та викладацькою роботою, а з 1984 року стає членом КПРС. З 1993 до 2003 року була депутатом Держдуми. Балотувалася у президенти РФ у 2004 році, звинувачуючи Путіна у злочинах, і посіла 4 місце.

Ірина Хакамада в молодості

Наразі Хакамада залишила політичну кар’єру позаду. Вона займається написанням книг про особистісне зростання, як коуч веде платні семінари, наприклад, вчить дао життя і пояснює, як правильно формувати імідж.

Була одружена чотири рази. Останній "вільний" шлюб (з романами на стороні) у Хакамади був із директором платформи для вивчення іноземної мови LinguaLeo Володимиром Сиротинським (помер у 2021 році). У політика є старший син Данило Котляров (від першого шлюбу Ірини, живе з дружиною та трьома дітьми в Гонконгу) та 27-річна дочка із синдромом Дауна від Сиротинського — Марія.

Ірина Хакамада з дітьми

Що Ірина Хакамада говорить про Україну та війну

У квітні 2014 року Хакамада сказала про анексію Криму Росією, проте, з іншого боку, політик заявила, що жителі Криму нібито завжди "хотіли бути частиною РФ". Щоб "не образити" Україну, Ірина пропонувала заплатити нашій країні контрибуцію. Ще й похвалила диктатора Путіна.

"Ви переможець. Ви справді провели супероперацію без єдиного пострілу. Я вас вітаю з тим, що ви сьогодні чесно сказали, що "зелені чоловічки" – це мирні наші військові, які захищали російських людей", — ляпнула ліберальна Хакамада.

Потрапила до "Миротворця" за відкрите виправдання окупації АР російськими загарбниками і замах на суверенітет, територіальну цілісність України та маніпулювання суспільно значущою інформацією.

На 27 лютого 2020 року у Києві у Палаці спорту було заплановано платний виступ росіянки на бізнес-форумі, який спричинив значний резонанс в українському суспільстві. Зокрема, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров піддав цей виступ критиці, а 5 січня захід було скасовано.

У січні 2023 року Хакамада назвала російських мобілізованих ідіотами. Після чого "патріоти" у Росії закликали заборонити всі виступи колишнього чинного політика. Для Ірини все обійшлося.

Попри те, що війну проти України почала РФ, Хакамада виступила проти західних санкцій і звинуватила країни в "неприкритій русофобії": "Мене розчарував Захід. І розчарували ті люди, які живуть на Заході і вважають, що вони святіші взагалі святих, і починають поливати всіх росіян". Лібералка продовжує жити у своїй країні-агресорці.

Як сьогодні виглядає Ірина Хакамада

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