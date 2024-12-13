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Простая инструкция, как получить субсидию

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Большие расходы на коммуналку и более низкие доходы – растет сумма субсидии Новость обновлена 13 декабря 2024, 10:34
Большие расходы на коммуналку и более низкие доходы – растет сумма субсидии. Фото pixabay.com

Некоторым категориям требуются дополнительные документы для получения субсидии

С декабря субсидии назначаются с месяца подачи заявки и до конца отопительного периода. Чтобы принять участие в получении помощи от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг, документы можно подавать как лично, так и воспользовавшись дистанционными способами.

Где можно подать документы на получение субсидии?

  • лично посетив отделение Пенсионного фонда,
  • лично в Центре предоставления административных услуг,
  • обратившись к уполномоченному в исполкоме территориального совета,
  • почтой в адрес Пенсионного фонда,
  • онлайн подача через портал "Дия",
  • онлайн подача через вебпортал Пенсионного фонда,
  • обращение в ПФУ через приложение для смартфона.

Какие документы нужны для оформления субсидии

  • Паспорт (при подаче документов лично его нужно иметь с собой).
  • Заявление, в котором указываются основные данные о домохозяйстве и его жильцах.
  • Декларация о доходах и расходах.

Дополнительные документы:

  • справки о доходах, если об этих доходах неизвестно Пенсионному фонду (среди примеров — студенческие стипендии),
  • копия договора о реструктуризации долга за коммунальные услуги, если таковой был,
  • копия договора об аренде жилья, который должен быть действителен на момент подачи документов (конечная дата действия договора влияет на продолжительность назначенной субсидии),
  • справка ВПЛ для перемещенных лиц.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине увеличилась сумма единовременного расхода, не отменяющего права на получение субсидии. Если же этот расход – приобретение генератора, однократно можно потратить 150 тысяч грн.

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