Простая инструкция, как получить субсидию
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Некоторым категориям требуются дополнительные документы для получения субсидии
С декабря субсидии назначаются с месяца подачи заявки и до конца отопительного периода. Чтобы принять участие в получении помощи от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг, документы можно подавать как лично, так и воспользовавшись дистанционными способами.
Где можно подать документы на получение субсидии?
- лично посетив отделение Пенсионного фонда,
- лично в Центре предоставления административных услуг,
- обратившись к уполномоченному в исполкоме территориального совета,
- почтой в адрес Пенсионного фонда,
- онлайн подача через портал "Дия",
- онлайн подача через вебпортал Пенсионного фонда,
- обращение в ПФУ через приложение для смартфона.
Какие документы нужны для оформления субсидии
- Паспорт (при подаче документов лично его нужно иметь с собой).
- Заявление, в котором указываются основные данные о домохозяйстве и его жильцах.
- Декларация о доходах и расходах.
Дополнительные документы:
- справки о доходах, если об этих доходах неизвестно Пенсионному фонду (среди примеров — студенческие стипендии),
- копия договора о реструктуризации долга за коммунальные услуги, если таковой был,
- копия договора об аренде жилья, который должен быть действителен на момент подачи документов (конечная дата действия договора влияет на продолжительность назначенной субсидии),
- справка ВПЛ для перемещенных лиц.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине увеличилась сумма единовременного расхода, не отменяющего права на получение субсидии. Если же этот расход – приобретение генератора, однократно можно потратить 150 тысяч грн.