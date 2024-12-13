Простая инструкция, как получить субсидию

Некоторым категориям требуются дополнительные документы для получения субсидии

С декабря субсидии назначаются с месяца подачи заявки и до конца отопительного периода. Чтобы принять участие в получении помощи от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг, документы можно подавать как лично, так и воспользовавшись дистанционными способами.

Где можно подать документы на получение субсидии?

лично посетив отделение Пенсионного фонда,

лично в Центре предоставления административных услуг,

обратившись к уполномоченному в исполкоме территориального совета,

почтой в адрес Пенсионного фонда,

онлайн подача через портал "Дия",

онлайн подача через вебпортал Пенсионного фонда,

обращение в ПФУ через приложение для смартфона.

Какие документы нужны для оформления субсидии

Паспорт (при подаче документов лично его нужно иметь с собой).

Заявление, в котором указываются основные данные о домохозяйстве и его жильцах.

Декларация о доходах и расходах.

Дополнительные документы:

справки о доходах, если об этих доходах неизвестно Пенсионному фонду (среди примеров — студенческие стипендии),

копия договора о реструктуризации долга за коммунальные услуги, если таковой был,

копия договора об аренде жилья, который должен быть действителен на момент подачи документов (конечная дата действия договора влияет на продолжительность назначенной субсидии),

справка ВПЛ для перемещенных лиц.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине увеличилась сумма единовременного расхода, не отменяющего права на получение субсидии. Если же этот расход – приобретение генератора, однократно можно потратить 150 тысяч грн.