Как отличить южнокорейца от северокорейца: вопрос породил волну шуток в сети

Пользователи сети ответили с юмором

Среди пользователей сети возник вопрос о том, как отличить южнокорейца от северокорейца, если встретил одного из них на улице. Тема становится особо интересной, учитывая всю историю с переброской войск КНДР в Россию.

Вопрос задал основатель проекта "Исландия" Владимир Петров в своем Facebook. Весьма ожидаемым оказалось и то, что в ответ он получил целую кучу шуток.

"Если встретил на улице корейца, как понять северный или южный?", — спросил он.

В ответ люди начали шутить о том, что надо обращать внимание на детали вроде наличия автомата, портрета Ким Чен Ына и "с какой стороны у него растет мох".

Впрочем, нашлись и те, кто дал более серьезные ответы и предложил обращать внимание на внешность, приветствие и знание местной поп-культуры, например сериалов восточной Азии.

"Телеграф" тоже решил разобраться в нюансах и обратился за помощью к искусственному интеллекту, который выделил несколько главных моментов:

язык — в Южной Корее много внимания приделают изучению английского языка, потому в их речи часто проскакивают английские слова;

внешний вид — жители Южной Кореи часто следят за модой и имеют большой выбор разных брендов одежды, в то время как стиль выходца из КНДР будет более простым;

манеры — южнокорейцы привыкли к иностранцам, а потому ведут себя более открыто среди представителей других культур;

понимание поп-культуры — Южная Корея дала миру музыкальные жанры вроде k-pop или k-rock, дорамы (сериалы) и фильмы, а потому выходцы оттуда будут хорошо разбираться в их нюансах, северокорейцы же скорее всего этих тем будут избегать;

Как сообщалось ранее, директор эксперт по вопросам КНДР Виталий Кулик рассказывал "Телеграфу" о том, что Украина практически не представлена в южнокорейских СМИ, а потому у местных жителей зачастую вообще нет никакого мнения о том, что у нас происходит.