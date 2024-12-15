Як відрізнити південнокорейця від північнокорейця: питання породило хвилю жартів у мережі

Користувачі мережі відповіли з гумором

Серед користувачів мережі постало питання про те, як відрізнити південнокорейця від північнокорейця, якщо зустрів одного з них на вулиці. Тема стає особливо цікавою з огляду на всю історію з перекиданням військ КНДР до Росії.

Питання поставив засновник проєкту "Ісландія" Володимир Петров у своєму Facebook. Дуже очікуваним виявилося і те, що у відповідь він отримав цілу купу жартів.

"Якщо зустрів на вулиці корейця, як зрозуміти північний чи південний?" — запитав він.

У відповідь люди почали жартувати про те, що треба звертати увагу на деталі на кшталт наявності автомата, портрета Кім Чен Ина та "з якого боку у нього росте мох".

Втім, знайшлися й ті, хто дав серйозніші відповіді та запропонував звертати увагу на зовнішність, вітання та знання місцевої попкультури, наприклад серіалів східної Азії.

"Телеграф" теж вирішив розібратися в нюансах та звернувся за допомогою до штучного інтелекту, який виділив кілька головних моментів:

мова — у Південній Кореї багато уваги приділяють вивченню англійської мови, тому в їх повсякденній розмові часто проскакують англійські слова;

зовнішній вигляд — жителі Південної Кореї часто стежать за модою та мають великий вибір різних брендів одягу, тоді як стиль вихідця із КНДР буде простішим;

манери — південнокорейці звикли до іноземців, а тому поводяться відкрито серед представників інших культур;

розуміння попкультури — Південна Корея дала світові музичні жанри на кшталт k-pop чи k-rock, дорами (серіали) та фільми, а тому вихідці звідти добре знатимуть всі нюанси, північнокорейці ж швидше за все цих тем уникатимуть;

Як повідомлялося раніше, директор експерт з питань КНДР Віталій Кулик розповідав "Телеграфу" про те, що Україна практично не представлена у південнокорейських ЗМІ, а тому місцеві жителі часто не мають жодної думки про те, що у нас відбувається.