Аналитик и публицист Юрий Богданов объяснил, как работают международные симпатии корейских политиков

В таких странах, как Южная Корея, нет проукраинских и антиукраинских политиков и политических сил. Как в Украине нет, ну я не знаю, промексиканских и антимексиканских.

Там внешний вектор примерно такой: или ты проамериканский и готов терпеть то, что Япония существует, или ты прокитайский (но при этом и не совсем антиамериканский, потому что это рискованно) и Японию терпеть не можешь.

По Японии, я думаю, напоминать не надо: режим оккупации Кореи Японией был столь жестоким и направленным на уничтожение корейской идентичности, особенно последние 10-15 лет, что любая оккупация, которую вы можете себе представить в Европе — это цветочки.

Кроме, может быть, нацистской в немецком и русском издании. И то – не факт. Но Япония до сих пор не принесла извинения за оккупацию, а компенсации были незначительными.

Что касается Украины, то это уже определяется отношением к США и Японии.

Источник: пост в Telegram-канале Юрия Богданова