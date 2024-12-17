Высотой с многоэтажку: какой была самая большая ветряная мельница Украины

Эта мельница находится в 43 км от Киева

Мельничество издавна было неотделимой частью жизни украинцев, ведь для многих общин молоть зерно на муку означало обеспечить себя хлебом, основой ежедневного питания. С развитием технологий и урбанизации традиционные мельницы постепенно утратили свое значение, уступая современному оборудованию.

Однако величественные ветряные мельницы, оставшиеся на наших землях, сохраняют историю, дух времени и воспоминания о прошлых поколениях. Мало кто знает, что одна из таких мельниц — ветряк в селе Колонщина под Киевом, вероятно, является самым большим в своем роде на территории Украины. В Facebook-сообществе Україна Інкогніта поделились фотографиями этого важного сооружения.

Колонщинская ветряная мельница: настоящий гигант

Ветряную мельницу в Колонщине построили в 1945 году, сразу после завершения Второй мировой войны. Ее масштабы поражают: высота конструкции равнялась примерно четырем-пяти этажам, а с крыльями ветряная мельница казалась еще выше.

Это была не просто мельница, а настоящее промышленное предприятие, способное производить в сутки до 16 тонн муки или 5 тонн крупы. Высокие технологии для своего времени сделали эту ветряную мельницу образцом эффективности: аэродинамические крылья с автоматической настройкой против ветра работали почти весь год — до 350 дней. Благодаря специальным механизмам мельница обеспечивала высокие обороты даже при слабом ветре, а избыток энергии можно использовать для работы другого оборудования.

Сюда приезжали молоть зерно даже из Житомирщины. Рядом с мельницей было административное здание с гостиницей для путешественников. После упадка здание стали использовать как склад для сена, а админдом превратили в жилье для нуждающихся в крыше над головой.

Мельница работала до середины 1970-х годов, постепенно теряя свою роль из-за аварийного состояния. Согласно свидетельствам местных жителей, на тот момент в ней мололи даже кофе и специи. Однако впоследствии конструкция начала разрушаться: крыша обрушилась, оборудование вывезли, а крылья стали историей. В 2020 году мельница перешла в частную собственность с планами превратить ее в ресторан. Однако состояние здания до сих пор остается неудовлетворительным, хотя его историческая ценность — бесспорна.

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