Ночью в Курске прогремели взрывы (видео)

Сон жителей города был неспокойным

В ночь на четверг, 12 декабря, в российском городе Курск раздались взрывы. Минобороны России заявило, что над областью были сбиты четыре беспилотника.

Ведомство заявило об "украинской" атаке БПЛА. Всего территорию РФ, по его данным, атаковало 16 беспилотников. Кроме четырех дронов, сбитых над Курщиной, еще один якобы был сбит над территорией Чеченской Республики, три – над Республикой Северная Осетия-Алания и восемь – над оккупированным Крымом.

Местные паблики Курска публикуют видео взрывов, прозвучавших там ночью. Они были достаточно мощными – в автомобилях сработала сигнализация.

Также была информация, что минувшей ночью ПВО работала в городе Железногорске, это — Красноярский край РФ. Однако минобороны РФ не указала этот регион в своей сводке.

Следует отметить, что атака на здание полка спецназовцев в городе Грозный (Чечня) этой ночью была результативной. Как рассказывал "Телеграф", ее подтвердил глава республики Рамзан Кадыров. Он заявил, что возник "небольшой пожар", а ранения якобы получили четыре бойца. Однако россияне всегда умаляют свои потери и разрушения. В пабликах писали, что раненых забирали пять машин "скорой".