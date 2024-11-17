Был правой рукой Бари Алибасова. Умер известный российский певец

Певец умер от онкологии

Бывший солист легендарной группы "На-На" Владимир Левкин ушел из жизни в возрасте 57 лет. По предварительной информации причиной смерти артиста стала онкология лимфатической системы. Левкин боролся с заболеванием в течение двух десятилетий – первый диагноз ему был поставлен еще в 2003 году.

О потере сообщила его жена Марина Ичетовкина. Несмотря на сложный диагноз, в 2013 году певец достиг ремиссии после успешной операции по пересадке костного мозга. Впрочем, болезнь вернулась.

Поклонники замечали изменения во внешности артиста – в последние месяцы он появлялся на публике исключительно в темных очках. Несмотря на ухудшение здоровья, Левкин продолжал активную творческую деятельность.

Последний сольный концерт музыкант отыграл в Москве 1 ноября. А уже 12 ноября он вместе с супругой посетил премьеру фильма, что стало его последним появлением на публике.

Владимир Левкин вошел в историю российской попмузыки как один из солистов группы "На-На", которая имела безумную популярность в 90-х годах. После ухода из коллектива артист начал сольную карьеру. За время своей творческой деятельности певец выпустил ряд успешных альбомов и регулярно выступал на концертах.

Позиция по войне РФ против Украины

Владимир Левкин

Левкин открыто поддерживал российское вторжение в Украину. Во время интервью на телеканале "Россия 1" артист рассказывал о своем визите в военкомат после объявления мобилизации в РФ. В эфире он заявил, что пришел "посмотреть в глаза" тем, кто идет воевать, хотя сам участия в боевых действиях не принимал.

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