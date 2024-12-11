Неделю работаешь – неделю отдыхаешь. В Буковеле предлагают неплохую работу

Работодатель обеспечивает работника бесплатным жильем

Из-за войны в Украине возник дефицит рабочей силы и появляется все больше вакансий с хорошей зарплатой. Например, в Ивано-Франковской области ищут продавца в магазин продовольственных товаров в Буковеле, обещают зарплату от 15 до 35 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия размещена на популярном сайте поиска работы и подбора персонала. Работодателю нужен сотрудник на полную занятость с опытом работы не менее года и знанием компьютера.

Отмечается, что возраст не имеет значения, но кандидат должен быть коммуникабельным. График работы гибкий – неделя на рабочем месте, неделя дома. Ежедневная оплата составляет 700 гривен, дополнительно начисляется процент от продажи. Кроме того, работодатель обеспечивает работника бесплатным жильем на период работы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что во Львове ищут конструктора мебели. В объявлении отмечается, что работнику будут платить от 30 000 до 50 000 гривен и при необходимости забронируют от мобилизации. Кроме того, работодатель готов взять человека с инвалидностью.