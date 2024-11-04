"Вместо марихуаны полиция будет подкидывать дрова": в сети шутят о нашумевшем законопроекте

Сеть не смогла остаться в стороне

В Украине разгорается скандал вокруг нового законопроекта о тюремных сроках за хранение дров. Поскольку значительная часть жителей страны вскоре может перестать думать о том, чем согреваться в ближайшие 5-7 зим, сеть буквально заполонили мемы по этому поводу.

"Телеграф" собрал лучшие из них. Хотя нардепы заверяют, что данный законопроект не направлен против простых людей, а призван бороться с "черными лесорубами", однако пока не понятно, как это будет работать на практике.

Многие пользователи уже начали шутить, что теперь вместо наркотиков недобросовестные правоохранители будут "подкидывать" дрова.

Другие же напомнили, что подобный закон также в прошлом уже был принят в России.

Шутили они и на другие темы.

Как сообщалось ранее, народный депутат Алексей Кучеренко ("Батькивщина") отметил, что законопроект действительно имеет целью борьбу с незаконной вырубкой лесов, однако сейчас точно не время его принимать. При этом, положения документа он назвал "репрессивными".

В свою очередь "Телеграф" писал о том, какую альтернативу дровам можно найти людям, которые используют их для отопления жилых помещений.