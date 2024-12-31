Укр

В Украине война, а ты главный: Залужный рассказал о встрече с гадалкой

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Валерий Залужный Новость обновлена 31 декабря 2024, 10:17
Валерий Залужный

Генерал вспомнил о мистическом эпизоде своей жизни

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный вспомнил о том, как гадалка предупредила его о войне задолго до ее начала. По его словам, история произошла с ним 25 лет назад.

Об этом сказано в новой книге Залужного "Моя война", которая была издана в конце декабря. Экс-главком рассказал, что будущее ему предсказала попутчица в поезде из Одессы в Житомир, когда он ехал с другими курсантами в плацкартном вагоне домой в Новоград-Волынский.

Залужный описал, что гадалка была красивой и элегантной женщиной в возрасте 30-40 лет, которую переполняли силы и энергия. Во время поездки она предложила его товарищам погадать на картах, на что те быстро согласились.

Валерий Залужный книга Моя война
Отрывок из книги "Моя война" Валерия Залужного
Валерий Залужный книга Моя война

Экс-главком отметил, что уже тогда не верил в эти вещи и без особого интереса слушал, как гадалка рассказывала его друзьям, а потом и всем желающим в вагоне о том, что их ждет в будущем.

Валерий Залужный книга Моя война

Поначалу он не хотел получать прогноз для себя, однако женщина сама к нему подсела и не особо спрашивала, хочет ли он знать о будущем или нет.

Валерий Залужный книга Моя война

"Я повернулся и посмотрел в ее глубокие черные глаза. Это длилось несколько секунд. Мне показалось, что уже и старшая наша соседка с интересом наблюдает за нами

— Нет, — сказала наша гадалка. — Я не могу дальше ничего тебе сказать. Нет! Извини.

С этими словами она обхватила голову руками, опершись локтями на стол. В этой паузе я заметил внимательные взгляды и открытые рты любопытства моих попутчиков.

— Что случилось? Почему нет? — уже заканчивалось терпение и у меня.

— Я увидела войну. Страшную. У нас, тут. А ты там главный", — говорится в отрывке из книги.

Валерий Залужный книга Моя война

Залужный говорит, что этот эпизод он вспомнил в конце февраля 2022 года и неоднократно прокручивал его в голове, когда было действительно тяжело. По его словам, он тогда уже понимал, что впереди большая и тяжелая война на выживание, которая должна завершиться украинской победой.

"Иначе — погибель", — подчеркнул он.

Напомним, ранее Залужный говорил, что в 2024 году началась Третья мировая война, поскольку на стороне России воют также КНДР и Иран.

Теги:
#Война #Гадалка #Валерий Залужный