Бывший главком оценил работу Залужного во главе армии и назвал его просчеты

Генерал поделился мнениями о работе бывшего главы украинской армии

Бывший главнокомандующий ВСУ (2014-2019 годы) Виктор Муженко рассказал, как военное сообщество отнеслось к увольнению эксголовкома ВСУ Валерия Залужного из армии через ВЛК. Также он назвал ошибки, которые тот совершил в должности главкома.

Об этом Муженко говорил в эфире "Радио Свобода". Он объяснил, что другой возможности уволиться из армии во время действия военного положения нет — только по состоянию здоровья.

"Но то, что касается восприятия, то я думаю, что основная реакция была — осуждение таких действий (увольнение Залужного через ВЛК, — ред.). Увольнявшиеся до этого генералы и офицеры, которые еще проходили службу, были очень удивлены таким шагом … Потому что возникает такое мнение, что армией руководили непригодные по состоянию здоровья руководители. Возникает вопрос, насколько они полно выполняли свои обязанности, насколько эффективно осуществлялось управление, возможно, состояние здоровья им и мешало выполнять свои обязанности", — отметил экс-главком.

Кроме того, он поделился мыслями, был ли смысл менять Залужного на действующего главкома ВСУ Александра Сырского, при том что его команда не может эффективно отреагировать на вызовы, стоящие перед украинской армией. Муженко считает, что и команда Залужного не смогла бы справиться с ними, так как ситуация очень сложная.

"Здесь ряд факторов объективного характера. И при Залужном были изменения, мы же не говорим только об одном главнокомандующем, мы говорим о тех офицерах и генералах, которые увольнялись на разных ступенях управления. При Залужном увольняли генералов. Он сам тогда заявил, что он уволил 10 генералов и поставил себе это в заслугу. У меня возникает вопрос: это заслуга, или ты ли ты хочешь снять себя ответственность за первые негативные моменты, которые произошли с начала агрессии", — сказал он.

Относительно оценки работы Залужного как главкома, Муженко считает 2022-й и 2023-е годы потерянными шансами для Вооруженных Сил Украины. По его мнению, могли бы быть более эффективные и результативные решения, которые сработали бы в пользу ВСУ и Украины.

"Например, март-апрель 22-го года: отвод войск из Киева и упущенная возможность разгромить российскую группировку на правом берегу Днепра в районе Херсона. Для этого нужно было принять соответствующее решение, осуществить перекидывание определенного комплекта войск и мы могли этот вопрос решить", – сказал Муженко.

Второй упущенный шанс, по его мнению, это Харьковская операция осенью 2022-го года. ВСУ тогда провели удачную операцию, однако не смогли своевременно ее переформатировать в оборонную.

"И таким образом отвести штурмовой компонент наших войск для действий на других направлениях. Мы тогда могли бы удерживать инициативу. Этого не было сделано и инициатива была утрачена. Перешли в оборонные бои", — отметил бывший главком.

Как сообщал "Телеграф", Валерий Залужный, который сейчас является послом Украины в Великобритании, прогнозирует, что после 2027 года россияне смогут совершить мощный прорыв на фронте. К этому времени им удастся накопить достаточное количество ресурсов и "технологических материалов".