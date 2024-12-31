"Психологический трюк": политтехнолог объяснил слова Залужного о гадалке и войне

Генерал вспомнил о мистическом эпизоде своей жизни

Слова бывшего главнокомандующего ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного о том, как гадалка предупредила его о войне задолго до ее начала, могут быть правдой. В своей книге экс-главком отметил, что эта история произошла с ним 25 лет назад.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал украинский политолог Алексей Голобуцкий. Он не считает этот эпизод главным в книге.

"Возможно, так и было, что какая-то гадалка ему так и нагадала. Это элементарный психологический трюк с точки зрения гадалок. Они видят, что перед ними военный… Что будет война… ну это вообще ни о чем слова. Что он будет самым главным… ну вот он и дал ей 10 гривен за то, что она ему такое сказала. Она такое могла говорить 100 или 200 раз в своей жизни", — сказал Голобуцкий.

В то же время эксперт предположил, что эту историю могли придумать пиарщики Залужного. Однако в этом Голобуцкий не видит ничего особенно плохого.

"Если это ложь, она не несет вреда. Там (в книге — Ред.) есть темы, которые могут быть очень вредными, если они окажутся ложью", — подчеркнул политолог.

Напомним, в своей новой книге "Моя война", изданной в конце декабря, Залужный рассказал, что будущее ему предсказала попутчица в поезде, когда он ехал с другими курсантами в плацкартном вагоне из Одессы в Новоград-Волынский (ныне Звягель).

Он пишет, что не верил в предсказания, которые она говорила другим курсантам, и хотел отказаться. Однако женщина сама подсела к нему. После взгляда в глаза гадалки и ответила ему: "Нет. Я не могу дальше ничего сказать. Нет! Извини". С этими словами она обхватила голову руками, опершись локтями на стол, говорит он.

На вопрос Залужного, почему же она отказала, женщина объяснила: "Я увидела войну. Страшную. У нас здесь. А ты там самый главный".

В книге Залужный также рассказал, как в трехлетнем возрасте он отравился ртутью. Он случайно разбил градусник и проглотил ртуть.