Вместо денег – купоны. Как выглядели карточки на продукты и товары во время распада СССР (фото)

Продуктовые карточки, де-факто, были на протяжении всей истории существования СССР

В Советском Союзе, где существовала плановая экономика, существовал дефицит многих товаров — от предметов элементарной гигиены, до продуктов питания. Желающих получить хорошие товары в то время было значительно больше, чем самих товаров. Также одним из явлений той эпохи были продуктовые карточки и талоны, которые в том или ином виде были во все годы существования "Великого и могучего".

Украинцы, которые пережили эти тяжелые времена, продают эти карточки на популярных интернет-аукционах. Талоны в СССР существовали на продукты питания, напитки (включая алкоголь), предметы первой необходимости (мыло и так далее). Также существовали талоны на оказание услуг, включая получение питания в столовой при учреждении либо производственном предприятии.

Вот так выглядели в то время соответствующие талоны.

А вот так выглядели талоны потребителя в Украинской ССР в начале 1990-х годов.

К дефицитным товарам в СССР относились:

мясные изделия, в частности копченая колбаса и хорошие куски мяса;

фрукты, например, бананы, мандарины, дыни, арбузы;

шоколадные конфеты;

одежда и обувь из других стран;

хороший алкоголь;

кофе и чай;

косметика;

презервативы.

Когда впервые появились карточки

Первые продуктовые карточки и талоны появились еще в 1916 году, т.е, еще во времена Российской империи. Тогда шла Первая мировая война и страна испытывала дефицит продуктов и предметов первой необходимости. Уже после создания СССР в 1922 году некоторое время проводилась Новая экономическая политика, и карточки отменили. Но уже с конца 1920-х, когда к власти пришел Иосиф Сталин, карточки в СССР снова вернули в оборот — с 1929 по 1935 действовали талоны на хлеб.

Продуктовые карточки существовали и во время Второй мировой войны, а после 1947 года их снова отменили, но проблему дефицита это не решило. Во времена Леонида Брежнева, когда СССР продавал за рубеж нефть, газ и другие природные ресурсы, продуктов на полках магазинов стало больше. Но советская плановая экономика, которая, фактически, работала только на обеспечение военно-промышленного комплекса, не могла соперничать с рыночной экономикой стран Запада.

И если крупные города, такие, как Москва, Ленинград, Киев жили более-менее (там даже существовали спецраспределители, где можно было купить дефицитные по тем временам товары), то населенные пункты, которые работали на "оборонку" (так называемые "почтовые ящики") жили куда хуже. Их жители месяцами не видели домашней колбасы, копченых кур и других качественных продуктов питания, не говоря о предметах первой необходимости.

В конце 1980-х — начале 1990-х, когда шла Перестройка, талоны на продукты питания и услуги вновь появились в советских городах. В некоторых местах они сохранились и после распада СССР в 1991 году. Тогда же, из-за денежной реформы премьер-министра Валентина Павлова, большинство советских граждан лишились своих сбережений, а новые власти уже независимых государств не стали компенсировать выплаты за советский период.

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