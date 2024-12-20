Пайетки, вата и все сразу: во что одевались люди СССР на Новый год

В Советском Союзе новогодняя мода была подлинным сочетанием креативности, дефицита и праздничного блеска, где каждый создавал свой образ собственноручно

Новый год в Советском Союзе был одним из самых любимых праздников. Он объединял людей всех поколений, а подготовка к празднованию всегда сопровождалась созданием особой атмосферы. Одним из ключевых элементов этого праздничного духа была избранная одежда – как для детей, так и для взрослых.

В этом материале "Телеграф" расскажет, во что одевались жители СССР на Новый год, как повлияла мода на праздничные наряды и какие детали являлись неизменными атрибутами советских новогодних вечеров.

Дети: карнавальные костюмы и домашнее творчество

Для детей Новый год означал праздник Деда Мороза, Снегурочки и карнавальных костюмов. Популярными образами были персонажи сказок, мультфильмов и народного творчества, например:

Зайки, белочки, снежинки, мишки — классика детских утренников в садах и школах. Материалы для костюмов – фатин, вата, картон и даже металлизированная бумага.

— классика детских утренников в садах и школах. Материалы для костюмов – фатин, вата, картон и даже металлизированная бумага. Сказочные герои : Иван Царевич, Василиса Прекрасная, Красная Шапочка.

: Иван Царевич, Василиса Прекрасная, Красная Шапочка. Космонавты: отзвук эпохи освоения космоса – шлемы из фольги, серебристые костюмы из ткани или бумаги.

Если получить готовый костюм было сложно, большинство семей делали их своими руками. Иногда родители буквально творили чудеса: умели шить, мастерить и декорировать из всего, что было под рукой.

Взрослые: элегантность и дефицит

Для взрослых празднование Нового года часто включало походы на вечеринки, корпоративы или домашние застолья.

Женщины пытались выглядеть элегантно: модными были платья из бархата, шелка, крепдешина. Пайетки, броши и другие аксессуары прибавляли праздничности. Если не было нового платья, перешивали старые вещи или даже адаптировали театральные костюмы.

пытались выглядеть элегантно: модными были платья из бархата, шелка, крепдешина. Пайетки, броши и другие аксессуары прибавляли праздничности. Если не было нового платья, перешивали старые вещи или даже адаптировали театральные костюмы. Мужчины всегда выбирали классические костюмы или свитер с оленями или другими новогодними мотивами.

Из-за дефицита модной одежды советские люди проявили незаурядную смекалку. Платья шили за выкройками из журналов, таких как "Модели сезона" или "Работница".

Традиционные новогодние атрибуты в одежде

Мишура и елочный блеск. Она украшала не только елку, но и костюмы как ободки, браслеты или пояса. Искусственный снег: ватные шарики или серебристый декор придавали "морозному" виду образа. Красный и синий цвета: эти оттенки ассоциировались с праздником, поэтому часто использовались в одежде.

Праздничная одежда также отражала дух эпохи. В 1950-х годах популярными были женские платья с пышными юбками в стиле "Нового взгляда" от Кристиана Диора, но адаптированные под советские реалии. В 1960-х годах в моду вошли геометрические принты и короткие платья. 1970-е годы подарили яркие брюки.

Ранее "Телеграф" писал, какие новогодние привычки пришли к нам из СССР.