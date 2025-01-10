Церковный праздник 10 января: что нельзя делать сегодня, чтобы не привлечь неприятности

В этот день верующие соблюдают некоторые запреты

В эту пятницу, 10 января, православные христиане и греко-католики чтят память святителя Григория Нисского — одного из выдающихся богословов IV века, философа и церковного деятеля. В этот день верующие соблюдают некоторые запреты.

Святитель Григорий Нисский родился в Каппадокии (современная территория Турции) в семье, отмечавшейся глубокой верой. Он был братом Василия Великого и родственником святителя Григория Богослова, вместе с которыми принадлежал к Каппадокийской троице — трем выдающимся христианским богословам.

Григорий Нисский был епископом города Ниса. Его произведения, посвященные богословию, философии и толкованию Священного Писания, оказали большое влияние на развитие христианской мысли. Он боролся против арианства — ереси, отрицавшей божественность Иисуса Христа.

Традиции и приметы 10 января

В этот день верующие молятся святителю Григорию Нисскому, прося мудрости, духовного укрепления и помощи в решении сложных жизненных вопросов. Чествование памяти святителя включает размышления над его трудами и понимание христианских догматов. По традиции, 10 января верующие стремятся помочь нуждающимся, проявляя любовь и милосердие.

если 10 января на небе яркие звезды — ждите хорошего урожая;

В прежние времена в этот день предсказывали ясную погоду;

если дым из дымовой трубы поднимается прямо вверх — день будет морозным, а если стелется по земле — ожидается оттепель.

Что нельзя делать 10 января

нельзя ругаться и ссориться – это принесет болезни в ваш дом;

запрещено гадать на будущее – так вы станете несчастными;

не стоит выполнять тяжелый физический труд – это день духовного сосредоточения, поэтому следует воздержаться от тяжелой работы.

Именины 10 января

Свои именины в этот день отмечают Анатолий, Григорий, Макар, Павел, Пётр.

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