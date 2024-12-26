Любили взрослые и дети: чем был знаменит и как выглядел магазин "Синяя птица" в Днепре

Это место было настоящим раем для любителей сладкого

Сегодня сложно удивить кого-то наличием того или иного магазина в городе. Большие торговые центры и сетевые кондитерские встречаются на каждом углу. Но еще несколько десятилетий назад открытие нового магазина было событием, которое надолго оставалось в памяти горожан. Особенно, если этот магазин был необычным.

Одним из таких мест в Днепре стал легендарный магазин сладостей "Синяя птица". Это был не просто кондитерский магазин – он стал частью истории города и любимым местом как для детей, так и для взрослых. Мы уже рассказывали о культовом магазине "Золотой ключик" в Одессе. Теперь приглашаем вас узнать про "Синюю птицу" и узнать, каким был этот магазин. Воспоминаниями про это место и фотографиями поделились в Facebook-группе "История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск".

Магазин "Синяя птица" открылся в 1977 году, после празднования 200-летия Днепра. Он магазин стал самым крупным специализированным кондитерским заведением города. Располагался он на проспекте Карла Маркса (сейчас проспект Дмитрия Яворницкого), рядом с универмагом "Лотос". Его название отсылает к знаменитой пьесе бельгийского писателя Мориса Метерлинка, лауреата Нобелевской премии.

С первых шагов "Синяя птица" погружала посетителей в сказку. Вместо привычной вывески у входа располагался фонарь в виде клетки, из которой, по замыслу архитекторов, уже улетела птица.

Интерьер магазина продолжал эту концепцию. Потолок, выполненный из алюминиевого профиля, напоминал размах крыльев, а столики у колонн – лапки птицы. Пол из мраморной крошки завершал образ. Продуманность деталей была везде: от униформы продавцов и упаковочной бумаги с эмблемой Синей птицы до ценников.

Особую атмосферу создавали витражи с изображением Синей птицы, выполненные художником В.В. Лободой. А дубовые прилавки и подарочная горка добавляли помещению уюта и тепла.

Что можно было купить в "Синей птице"

Магазин предлагал более 100 видов сладостей: торты, пирожные, конфеты, печенье. При магазине работала собственная кондитерская фабрика, выпускавшая до 600 кг тортов и пирожных в день.

"Синяя птица" быстро стала не просто магазином, а местом, где можно было купить сладкие подарки к празднику. Покупать здесь торты и конфеты стало традицией для многих семей города.

Что случилось с "Синей птицей"

В 1997 году магазин реконструировали, обновив фасад и интерьер. Однако в 2005 году "Синяя птица" закрылась. Помещение находилось в аренде, но владельцы здания не стали продлевать договор, и город потерял это знаковое место.

Сейчас на месте "Синей птицы" располагается магазин с алкоголем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким был магазин "Детский мир" в Днепре. Здание снесли, а на его месте построили ТЦ.