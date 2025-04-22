Дым виден за десятки километров: что известно о взлетевшем на воздух складе боеприпасов под Москвой (фото, видео)

В арсенале могли храниться боеприпасы, баллистические ракеты и снаряды к ПВО

Во вторник, 22 апреля неподалеку от Москвы во Владимировской области взлетел на воздух 51-й арсенал ГРАУ. Это один из крупнейших арсеналов российского Минобороны.

"Телеграф" решил напомнить, что о нем известно. Примечательно, что арсенал уже дважды был атакован диверсантами в 2022 году, а потому можно было бы предположить, что на нем усилили меры предосторожности.

Согласно данным российских СМИ заявленная вместимость арсенала — более 4 тысяч вагонов по 64 тонны каждый. То есть, суммарно это может быть более 256 тысяч тонн боеприпасов. Однако скорее всего, он не был занят полностью. Для сравнения, арсенал в Торопце, который был уничтожен в сентябре 2024 года, содержал около 30 тысяч тонн боеприпасов.

Также не совсем понятно, что там могло храниться, ведь последние данные на этот счет в СМИ датируются 2009 годом. Тогда сообщалось, что на складе находились снаряды, ракеты к противотанковым и противовоздушным комплексам, а также транспортно-пусковые контейнеры к системам ПВО С-300 и "Оса-АКМ".

Однако по данным главы ЦПД при СНБО Андрея Коваленко, там находились и более опасные ракеты — вроде "Искандеров" и "Кинжалов".

В июне 2022 года на этом складе происходил взрыв и тогда там были ликвидированы по меньшей мере пять российских солдат, хотя к масштабной детонации это не привело. Позже на подъездах к арсеналу были повреждены железнодорожные пути, но тогда это не привело к существенным последствиям.

В этот раз взрывы были настолько сильными, что отдельные боеприпасы разлетелись на многие километры.

По данным аналитиков Exilenova, дым от взрыва был виден даже за 60+ километров.

Как сообщалось ранее, взрыв на складе под населенным пунктом Киржач произошел 22 апреля. По данным российского минобороны происшествие не связано с атакой, а является следствием "нарушения требований безопасности". Местные жители также сообщили, что не фиксировали звуков пролетов ракет или беспилотников.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в России в районе ТЭЦ прогремел мощнейший взрыв. Изначально пропагандистские ресурсы сообщали, что в результате на Сакмарской ТЭЦ произошел пожар, а затем уточнили, что горит якобы электроподстанция примерно в километре от ТЭЦ.