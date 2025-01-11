Церковный праздник 11 января: что нельзя делать сегодня, чтобы не упустить удачу

Рассказываем, почему в этот день не стоит брать и давать деньги взаймы

Сегодня, 11 января, христиане восточного обряда чтят память святого преподобного Теодосия Великого. Это один из самых почитаемых святых христианства. Верующие в этот день соблюдают ряд запретов.

Преподобный Теодосий Великий еще с юности он стремился служить Богу. Поэтому покинул дом и посвятил свою жизнь молитве и посту. После паломничества в Иерусалим Теодосий поселился в пещере близ Вифлеема, где провел годы в уединении. К нему начали присоединяться другие монахи, и с течением времени преподобный основал монастырь, ставший образцом общежитий монастырской жизни.

Его называют "отцом общежития монашества", поскольку он внедрил правила, по которым монахи должны жить совместно, соблюдая дисциплину, молитву, труд и милосердие. Преподобный Теодосий умер около 529 года, оставив после себя наследие монашеских традиций.

Традиции и приметы 11 января

В этот день верующие посещают богослужения, молятся святому Теодосию и просят его покровительства. Как святой прославился милосердием, в день его памяти верующие стараются помогать нуждающимся, раздавать милостыню или поддерживать благотворительные инициативы.

если в этот день на небе много звезд, то обещает хороший урожай;

если день ясный и морозный, то весна будет ранней и теплой;

если идет снег, то лето будет дождливым.

Что нельзя делать 11 января

нельзя занимать деньги или давать их в долг — это обернется финансовыми проблемами;

запрещено принимать подарки от чужих людей – будете несчастными;

не стоит отказывать кому-то в помощи – так вы отвратите от себя удачу.

Именины 11 января

Свои именины в этот день отмечают Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Федор.

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