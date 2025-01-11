Церковный праздник 11 января: что нельзя делать сегодня, чтобы не упустить удачу
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Рассказываем, почему в этот день не стоит брать и давать деньги взаймы
Сегодня, 11 января, христиане восточного обряда чтят память святого преподобного Теодосия Великого. Это один из самых почитаемых святых христианства. Верующие в этот день соблюдают ряд запретов.
Преподобный Теодосий Великий еще с юности он стремился служить Богу. Поэтому покинул дом и посвятил свою жизнь молитве и посту. После паломничества в Иерусалим Теодосий поселился в пещере близ Вифлеема, где провел годы в уединении. К нему начали присоединяться другие монахи, и с течением времени преподобный основал монастырь, ставший образцом общежитий монастырской жизни.
Его называют "отцом общежития монашества", поскольку он внедрил правила, по которым монахи должны жить совместно, соблюдая дисциплину, молитву, труд и милосердие. Преподобный Теодосий умер около 529 года, оставив после себя наследие монашеских традиций.
Традиции и приметы 11 января
В этот день верующие посещают богослужения, молятся святому Теодосию и просят его покровительства. Как святой прославился милосердием, в день его памяти верующие стараются помогать нуждающимся, раздавать милостыню или поддерживать благотворительные инициативы.
- если в этот день на небе много звезд, то обещает хороший урожай;
- если день ясный и морозный, то весна будет ранней и теплой;
- если идет снег, то лето будет дождливым.
Что нельзя делать 11 января
- нельзя занимать деньги или давать их в долг — это обернется финансовыми проблемами;
- запрещено принимать подарки от чужих людей – будете несчастными;
- не стоит отказывать кому-то в помощи – так вы отвратите от себя удачу.
Именины 11 января
Свои именины в этот день отмечают Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Федор.
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