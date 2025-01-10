В Карпатах небезопасно? Погода готовит для туристов неприятные сюрпризы

Спасатели призывают туристов быть очень осторожным

В Карпатах объявлено снеголавинное предупреждение на 11-13 января. В ближайшие дни синоптики прогнозируют шторм, который может повлечь за собой схождение лавин на горных участках, и морозы.

Как сообщают в Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины (ГСЧС), объявлен III уровень лавинной опасности, оранжевый.

"9-13 января в Карпатах прогнозируется штормовое предупреждение, а также значительная снеголовичная опасность (III уровень)", — говорится в сообщении.

В то же время, на высокогорье восточной части Закарпатской области – снеголавинная опасность IV уровня, красного уровня.

"Спасатели Ивано-Франковской области призывают туристов быть крайне осторожными и избегать походов в горы во время непогоды. И напоминают, что перед планированием похода нужно обязательно проверять прогноз погоды, информировать близких о маршруте и соблюдать правила безопасности", — пишут в ГСЧС.

Погода в Карпатах

По данным Укргидрометцентра, с 11 по 13 января в Карпатах будет наблюдаться пасмурная погода без существенных осадков.

В субботу, 11 января, днем будет до +2 градусов, а ночью – до -2 градусов. Возможен небольшой снег. Уже с 12-13 января горные регионы накроет значительное похолодание с -6 градусами ночью и до +3 днем. Возможен небольшой снег с дождем.

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