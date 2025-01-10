В выходные погода удивит украинцев: подробный прогноз

В Украину идет холодный воздух из Балтики

В ближайшие выходные, 11-12 января, на территории Украины ожидается существенное изменение погодных условий. На большей части страны пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.

На погоду в Украине будет влиять холодный воздух из Балтийского моря и Скандинавского полуострова. Об этом рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич, передает "Meteoprog".

Запад

На западе Украины 11 января ожидается снег и мокрый снег, в Карпатах умеренные снегопады с порывами ветра до 20 м/с. Температура воздуха будет составлять от -5 ночью до +2 градусов днем. 12 января похолодает до -7 градусов ночью.

Север

В северных регионах страны ночью и утром 11 января пройдут умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +5 градусов. 12 января ожидается небольшой снег, столбики термометров покажут от -5 до +3 градусов.

Юг Украины

В южных областях и Крыму 11 января прогнозируется дождь с порывами ветра до 20 м/с. Температура воздуха будет держаться в пределах +3…+9 градусов. На следующий день осадки прекратятся, а температура снизится до -4…+7 градусов.

Восток

На востоке Украины 11 января днем возможен небольшой дождь, местами туман. Температура воздуха будет составлять +2…+7 градусов. 12 января ожидается дождь с мокрым снегом, кроме Харьковской области температура снизится до 0…+5 градусов.

Прогноз погоды в Украине 11 января

Прогноз погоды в Украине 12 января

Погода в Киеве

В столице утром 11 января ожидаются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха будет колебаться от –1 до +4 градусов. На дорогах местами гололедица. 12 января в Киеве прогнозируют небольшой снег, температура снизится до отметки -2…+3 градуса.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какой будет погода во второй половине января. Об этом рассказал народный синоптик из Волыни Владимир Деркач.