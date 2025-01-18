Берем немного печени и два сырка: аппетитная бюджетная закуска, которую гости сметут первой (видео)

Прекрасный рецепт закуски из печени

Вкусные блюда могут быть несложны в приготовлении. Мы рассказывали, как приготовить аппетитный гуцульский салат со свеклой и грибами. Теперь делимся рецептом замечательной закуски из печени.

Рецептом поделились в кулинарном блоге diali_cooking. Эти печеночные рулетики – очень оригинальная закуска, которую гости первой сметут со стола.

Ингредиенты:

печень 500 г

молоко 200 мл

яйца 3 шт

мука 100 г

лук 1 шт

масло 2 ст. л.

Для начинки:

морковь 1 шт

лук 1 шт

яйца 3 шт

сыр плавленый 2 шт

крем сыр или майонез

кунжут

Способ приготовления:

В чаше блендера соединяем печень, порезанную на куски, молоко, муку и порезанный на большие куски лук. Все взбиваем до однородной массы. В массу из печени вбиваем яйца и добавляем растительное масло. Перемешиваем. Тесто готово. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Наливаем на поверхность тонкие блины и обжариваем их с обеих сторон. Выкладываем на стопку. Морковь и лук чистим. Морковь натираем на терке, а лук мелко крошим. Обжариваем лук до золотистого цвета. Добавляем морковь и все тушим до мягкости. Яйца отвариваем вкрутую, охлаждаем и чистим от скорлупы. Разминаем вилкой, так же разминаем плавленые сырки. Соединяем творог с яйцами и тушеными овощами. Выкладываем начинку на каждый блин, скручиваем и обваливаем с двух сторон в кунжуте.

Выходит очень вкусно и красиво. Также мы делились рецептом аппетитного паштета из фасоли.