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Берем немного печени и два сырка: аппетитная бюджетная закуска, которую гости сметут первой (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Вкусные рулетики с начинкой
Вкусные рулетики с начинкой. Фото Скриншот из видео

Прекрасный рецепт закуски из печени

Вкусные блюда могут быть несложны в приготовлении. Мы рассказывали, как приготовить аппетитный гуцульский салат со свеклой и грибами. Теперь делимся рецептом замечательной закуски из печени.

Рецептом поделились в кулинарном блоге diali_cooking. Эти печеночные рулетики – очень оригинальная закуска, которую гости первой сметут со стола.

Ингредиенты:

  • печень 500 г
  • молоко 200 мл
  • яйца 3 шт
  • мука 100 г
  • лук 1 шт
  • масло 2 ст. л.

Для начинки:

  • морковь 1 шт
  • лук 1 шт
  • яйца 3 шт
  • сыр плавленый 2 шт
  • крем сыр или майонез
  • кунжут

Способ приготовления:

  1. В чаше блендера соединяем печень, порезанную на куски, молоко, муку и порезанный на большие куски лук. Все взбиваем до однородной массы.
  2. В массу из печени вбиваем яйца и добавляем растительное масло. Перемешиваем. Тесто готово.
  3. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Наливаем на поверхность тонкие блины и обжариваем их с обеих сторон. Выкладываем на стопку.
  4. Морковь и лук чистим. Морковь натираем на терке, а лук мелко крошим.
  5. Обжариваем лук до золотистого цвета. Добавляем морковь и все тушим до мягкости.
  6. Яйца отвариваем вкрутую, охлаждаем и чистим от скорлупы. Разминаем вилкой, так же разминаем плавленые сырки.
  7. Соединяем творог с яйцами и тушеными овощами. Выкладываем начинку на каждый блин, скручиваем и обваливаем с двух сторон в кунжуте.

Выходит очень вкусно и красиво. Также мы делились рецептом аппетитного паштета из фасоли.

Теги:
#Рецепт #Закуска #Начинка #Блины