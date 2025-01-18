Берем немного печени и два сырка: аппетитная бюджетная закуска, которую гости сметут первой (видео)
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Прекрасный рецепт закуски из печени
Вкусные блюда могут быть несложны в приготовлении. Мы рассказывали, как приготовить аппетитный гуцульский салат со свеклой и грибами. Теперь делимся рецептом замечательной закуски из печени.
Рецептом поделились в кулинарном блоге diali_cooking. Эти печеночные рулетики – очень оригинальная закуска, которую гости первой сметут со стола.
Ингредиенты:
- печень 500 г
- молоко 200 мл
- яйца 3 шт
- мука 100 г
- лук 1 шт
- масло 2 ст. л.
Для начинки:
- морковь 1 шт
- лук 1 шт
- яйца 3 шт
- сыр плавленый 2 шт
- крем сыр или майонез
- кунжут
Способ приготовления:
- В чаше блендера соединяем печень, порезанную на куски, молоко, муку и порезанный на большие куски лук. Все взбиваем до однородной массы.
- В массу из печени вбиваем яйца и добавляем растительное масло. Перемешиваем. Тесто готово.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом. Наливаем на поверхность тонкие блины и обжариваем их с обеих сторон. Выкладываем на стопку.
- Морковь и лук чистим. Морковь натираем на терке, а лук мелко крошим.
- Обжариваем лук до золотистого цвета. Добавляем морковь и все тушим до мягкости.
- Яйца отвариваем вкрутую, охлаждаем и чистим от скорлупы. Разминаем вилкой, так же разминаем плавленые сырки.
- Соединяем творог с яйцами и тушеными овощами. Выкладываем начинку на каждый блин, скручиваем и обваливаем с двух сторон в кунжуте.
Выходит очень вкусно и красиво. Также мы делились рецептом аппетитного паштета из фасоли.