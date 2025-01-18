Беремо трохи печінки і два сирка: апетитна бюджетна закуска, яку гості зметуть першою (відео)
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Чудовий рецепт закуски з печінки
Смачні страви можуть бути нескладними у приготуванні. Ми розповідали, як приготувати апетитний гуцульський салат з буряком та грибами. Тепер ділимось рецептом чудової закуски з печінки.
Рецептом поділились у кулінарному блозі diali_cooking. Ці печінкові рулетики — дуже оригінальна закуска, яку гості першою зметуть зі столу.
Інгредієнти:
- печінка 500 г
- молоко 200 мл
- яйця 3 шт
- борошно 100 г
- цибуля 1 шт
- олія 2 ст. л.
Для начинки:
- морква 1 шт
- цибуля 1 шт
- яйця 3 шт
- сир плавлений 2 шт
- крем сир або майонез
- кунжут
Спосіб приготування:
- В чаші блендера з’єднуємо печінку, порізану на шматки, молоко, борошно та порізану на великі шматки цибулю. Все збиваємо до однорідної маси.
- В масу з печінки вбиваємо яйця та додаємо олію. Перемішуємо. Тісто готове.
- Розігріваємо сковороду з олією. Наливаємо на поверхню тоненькі млинці та обсмажуємо їх з обох боків. Викладаємо на стосик.
- Моркву та цибулю чистимо. Моркву натираємо на тертці, а цибулю дрібно кришимо.
- Обсмажуємо цибулю до золотистого кольору. Додаємо моркву та все тушкуємо до м’якості.
- Яйця відварюємо накруто, охолоджуємо та чистимо від шкаралупи. Розминаємо виделкою, так само розминаємо плавлені сирки.
- З’єднуємо сир з яйцями та тушкованими овочами. Викладаємо начинку на кожен млинець, скручуємо і обвалюємо з двох сторін у кунжуті.
Виходить дуже смачно і красиво. Також ми ділились рецептом апетитного паштету з квасолі.