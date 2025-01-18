Беремо трохи печінки і два сирка: апетитна бюджетна закуска, яку гості зметуть першою (відео)

Чудовий рецепт закуски з печінки

Смачні страви можуть бути нескладними у приготуванні. Ми розповідали, як приготувати апетитний гуцульський салат з буряком та грибами. Тепер ділимось рецептом чудової закуски з печінки.

Рецептом поділились у кулінарному блозі diali_cooking. Ці печінкові рулетики — дуже оригінальна закуска, яку гості першою зметуть зі столу.

Інгредієнти:

печінка 500 г

молоко 200 мл

яйця 3 шт

борошно 100 г

цибуля 1 шт

олія 2 ст. л.

Для начинки:

морква 1 шт

цибуля 1 шт

яйця 3 шт

сир плавлений 2 шт

крем сир або майонез

кунжут

Спосіб приготування:

В чаші блендера з’єднуємо печінку, порізану на шматки, молоко, борошно та порізану на великі шматки цибулю. Все збиваємо до однорідної маси. В масу з печінки вбиваємо яйця та додаємо олію. Перемішуємо. Тісто готове. Розігріваємо сковороду з олією. Наливаємо на поверхню тоненькі млинці та обсмажуємо їх з обох боків. Викладаємо на стосик. Моркву та цибулю чистимо. Моркву натираємо на тертці, а цибулю дрібно кришимо. Обсмажуємо цибулю до золотистого кольору. Додаємо моркву та все тушкуємо до м’якості. Яйця відварюємо накруто, охолоджуємо та чистимо від шкаралупи. Розминаємо виделкою, так само розминаємо плавлені сирки. З’єднуємо сир з яйцями та тушкованими овочами. Викладаємо начинку на кожен млинець, скручуємо і обвалюємо з двох сторін у кунжуті.

Виходить дуже смачно і красиво. Також ми ділились рецептом апетитного паштету з квасолі.