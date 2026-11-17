Условия помощи зависят от доходов семьи, способа отопления и льготного статуса

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Для тех, кто не имеет права на "Зимнюю поддержку", есть другие способы сократить расходы на отопление и коммунальные услуги: субсидия на топливо, жилищная субсидия и льготы. В Украине для этих видов помощи предусмотрены отдельные условия назначения.

Правила оформления субсидий на сезон 2026–2027 годов разъясняет Пенсионный фонд Украины. Домохозяйствам с печным отоплением помощь на приобретение топлива могут предоставлять одновременно с субсидией на электроэнергию, воду, вывоз мусора и газ для приготовления пищи.

Субсидия на приобретение дров, угля и сжиженного газа

Этот вид помощи предназначен для людей, которые отапливают жилье исключительно твердым топливом. В доме не должно быть централизованного отопления, а природный газ или электроэнергию не должны использовать для обогрева.

Такая субсидия назначается один раз в год на один отопительный сезон по личному обращению граждан.

Для оформления нужны заявление и декларация о доходах и имущественном положении. Автоматически такую помощь не продлевают. Главное управление ПФУ в Запорожской области сообщает, что в 2026 году субсидию на дрова рассчитывают исходя из норматива 2 тонны на домохозяйство: при предельной цене 4 602,57 грн за тонну максимальная выплата составляет до 9 205,14 грн. На сжиженный газ в баллонах:

1-2 человека – до 920,52 грн;

3-4 человека – до 1 380,78 грн;

5 и более человек – до 1 841,04 грн.

Жилищная субсидия на оплату коммунальных услуг

Размер этой помощи определяют индивидуально – в зависимости от количества членов домохозяйства, их доходов, перечня и стоимости услуг. Как сообщает Пенсионный фонд Украины, для сезона 2026–2027 годов учитывают доходы за I и II кварталы 2026 года, а пенсию – в размере, начисленном за август 2026 года.

Для сезона 2026–2027 годов учитывают доходы за первое и второе полугодие 2026 года Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Оформить субсидию может:

зарегистрированный житель,

арендатор с договором найма,

внутренне перемещенное лицо, которое фактически проживает в жилье даже без договора.

За недееспособного человека или несовершеннолетнего ребенка обращается представитель. Для большинства действующих получателей перерасчет автоматический, в частности если летом сумма помощи равнялась нулю.

Заявление и декларацию подают те, кто обращается впервые, а также получатели, у которых по состоянию на 1 октября изменились состав зарегистрированных лиц, состав семьи члена домохозяйства или перечень услуг. При обращении до 30 ноября 2026 года включительно субсидию назначат с начала отопительного периода, но не ранее возникновения права на нее. С декабря – только с месяца обращения.

Документы принимают сервисные центры ПФУ, ЦНАПы и уполномоченные должностные лица общин. Их также можно отправить по почте или подать через веб-портал либо приложение Пенсионного фонда и портал "Дія". В зависимости от обстоятельств прилагают договор аренды, справку ВПЛ или договор реструктуризации коммунального долга.

Государственные и местные льготы

На общегосударственном уровне право на льготы связано со статусом, определенным законом. Кабинет Министров Украины называет среди получателей ветеранов войны, лиц с инвалидностью вследствие войны, семьи погибших Защитников и Защитниц, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, детей войны и многодетные семьи. В зависимости от категории льготы назначают с учетом дохода или без него.

Отдельное право имеют пенсионеры, которые работали по определенным профессиям в сельской местности и продолжают там проживать – они могут получить полную компенсацию коммунальных услуг.

Для льгот, которые зависят от дохода, в 2026 году среднемесячный совокупный доход семьи на одного человека не должен превышать 4 660 грн. Сам пенсионный возраст права на скидку не дает.

На региональном и местном уровнях дополнительную поддержку устанавливают в программах социальной защиты за счет соответствующих бюджетов. В частности, в Киеве действует программа "Турбота. Назустріч киянам". В ней предусмотрена ежемесячная адресная социальная материальная помощь. Программа предназначена для детей-сирот, части лиц с инвалидностью и т. д.

В Киеве дополнительную адресную помощь предоставляют в рамках программы "Турбота. Назустріч киянам"

Как сообщал "Телеграф", на зиму 2026–2027 годов общую выплату в 1000 грн украинцам пока не обещали, вместо этого предусмотрена поддержка для отдельных категорий граждан, ОСМД и предпринимателей. Украинцы могут объединяться, чтобы получить помощь, сделать дома энергоэффективными и подготовиться к блэкаутам.