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Гости точно спросят рецепт этой необычной закуски: оригинальный рулет со вкусной начинкой (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Аппетитный закусочный рулет
Аппетитный закусочный рулет. Фото Скриншот из видео

Вкусный рулет со шпинатом

На праздничный стол хочется ставить оригинальные закуски. Мы рассказывали, как приготовить гуцульский салат Шухи. Теперь делимся рецептом аппетитного закусочного рулета.

Как его готовить, рассказали в кулинарном блоге ann_.food. Эта яркая шпинатная закуска с тунцем — самое настоящее украшение стола.

Ингредиенты:

  • шпинат — 150 г
  • желток — 3 шт
  • белок — 3 шт
  • соль — щепотка
  • крем-сыр — по вкусу
  • консервированный тунец — 1 банка

Способ приготовления:

  1. Яйца разделяем на желтки и белки. Шпинат моем и просушиваем. Добавляем к нему желтки и щепотку соли.
  2. Желтки со шпинатом взбиваем погружным блендером. К белкам добавляем соль и взбиваем до острых пиков.
  3. Белки добавляем в шпинат и легко перемешиваем лопаткой. Застилаем противень пергаментом.
  4. Выливаем туда тесто и ставим в разогретую духовку. Выпекаем 13-15 минут при температуре 180 градусов.
  5. Вынимаем, переворачиваем бисквит и снимаем пергамент. Выкладываем лопаткой крем-сыр. Вдоль одного края кладем консервированный тунец и заворачиваем в рулет.

Оставляем его на час настояться в холодильнике – и он будет хорошо и легко нарезаться. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитную запеканку.

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#Рецепт #Шпинат #Рулет #Тунец #Закуска