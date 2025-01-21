Гости точно спросят рецепт этой необычной закуски: оригинальный рулет со вкусной начинкой (видео)
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Вкусный рулет со шпинатом
На праздничный стол хочется ставить оригинальные закуски. Мы рассказывали, как приготовить гуцульский салат Шухи. Теперь делимся рецептом аппетитного закусочного рулета.
Как его готовить, рассказали в кулинарном блоге ann_.food. Эта яркая шпинатная закуска с тунцем — самое настоящее украшение стола.
Ингредиенты:
- шпинат — 150 г
- желток — 3 шт
- белок — 3 шт
- соль — щепотка
- крем-сыр — по вкусу
- консервированный тунец — 1 банка
Способ приготовления:
- Яйца разделяем на желтки и белки. Шпинат моем и просушиваем. Добавляем к нему желтки и щепотку соли.
- Желтки со шпинатом взбиваем погружным блендером. К белкам добавляем соль и взбиваем до острых пиков.
- Белки добавляем в шпинат и легко перемешиваем лопаткой. Застилаем противень пергаментом.
- Выливаем туда тесто и ставим в разогретую духовку. Выпекаем 13-15 минут при температуре 180 градусов.
- Вынимаем, переворачиваем бисквит и снимаем пергамент. Выкладываем лопаткой крем-сыр. Вдоль одного края кладем консервированный тунец и заворачиваем в рулет.
Оставляем его на час настояться в холодильнике – и он будет хорошо и легко нарезаться. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитную запеканку.